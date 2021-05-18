Hipertansiyon önlenebilir! - Son Dakika

Hipertansiyon önlenebilir!

18.05.2021 10:52
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Dünyada on kişiden yaklaşık 3'ünün tansiyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, buna rağmen hastaların yarısının durumdan haberdar olmadığına dikkat çekti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve böbrek yetersizliği gibi önlenebilir hastalıklarla mücadelenin öneminin vurgulandığı 'Dünya Hipertansiyon Günü' kapsamında açıklamalarda bulundu. Yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "Yüksek tansiyon kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm gibi durumlarla ilişkilidir. Dünyada on kişiden yaklaşık 3'ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir. Hastaların yüzde 50'si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadırlar. Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir" dedi.

Yüksek tansiyonun, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle "sessiz düşman" olarak da anıldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir. En belirgin yüksek tansiyon belirtileri; halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, burun kanaması, görmede bozukluktur. Bunun yanı sıra kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma bacaklarda şişlik olabilir" şeklinde konuştu.

Sağlıklı Beslenme Şart

Yüksek tansiyonu olan bireylerde ilaç tedavisinin uygulanması kan basıncı kontrolü için tek başına yeterli olmadığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Başarılı bir sonuç için mutlaka sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirmesi gerekmektedir. Yüksek tansiyonlu bireyler; sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu yani obez ise kilo vermeli, fizik aktiviteleri düzenli yapmalı ve tuz kullanımını azaltmalıdır. Ayrıca düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede aksatmadan kullanmalı ve yılda en az bir kez tansiyon ölçtürülmelidir"

Dünya Hipertansiyon Günü, İl Sağlık Müdürü, Bursa, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hipertansiyon önlenebilir! - Son Dakika


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