Hipnotik Satış Tekniği Nedir? Satışı Kolaylaştıracak İpuçları Neler?





TEDİ Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusu aynı zamanda eğitimci ve yazar Ümit Ünker, hipnotik satış tekniğinin ne olduğunu anlattı.









İletişimde beden dili, ses tonu ve sözcüklerden oluşan 3 boyutun olduğunu ve ne söylendiğinden çok nasıl söylendiğinin önemli olduğunu vurgulayan Ünker, "Çok okumayan bir toplumun içerisinde kelimeleri doğru sıralamayla kullandığınızda aslında hipnotik bir kalıp yaratmış oluyorsunuz" dedi. İnsanların tercihi temsili sistemlerinin olduğunu ve bunların görsel, işitsel, kinestetik, işitsel dijital olarak dörde ayrıldığını belirtti. Temsili sistemleri detaylı olarak anlatan Ünker, görsel tercihi temsili sisteme sahip olan kişilerle görmek, bakmak gibi görsel kelimeler aracılığıyla iletişim kurmak gerektiğini ve bu kişilerin sorulara genelde yukarıya doğru bakarak cevap verdiğini belirtti. İşitsel tercihi temsili sisteme sahip olan kişilerin ise dinlemek, duymak gibi işitsel kelimeleri olduğunu ve genelde karşı tarafı dinlerken kafalarını sağa ya da sola doğru eğdiklerini ifade etti.









Ünker "Kimse tek tip şekilde ikna olmaz ve kimse tek tip şekilde iletişim kurma sürecini kabul etmez. Herkesin farklı tercihi temsil sistemleri olduğu gibi farklı ikna süreçlerine de ihtiyacı vardır" dedi.



