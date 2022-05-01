"Hipnoz davası" ile ilgili 3 avukata FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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"Hipnoz davası" ile ilgili 3 avukata FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi

01.05.2022 13:58
"Hipnoz davası" ile ilgili 3 avukata FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi

Kayseri'de emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukat hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukat hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler M.Ö, V.Ö. ve O.Y. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu belirlenen ve kamuoyunda bilinen adıyla "hipnoz davası"nda "mağdur" sıfatıyla yer alan ve örgüt üyesi oldukları daha sonra ortaya çıkan astsubayların avukatlıklarını örgütün talimatıyla yaptıkları belirtildi.

Haklarında, eylemleri ile silahlı terör örgütünün hiyerarşisine dahil olarak örgüt adına hareket edip faaliyetlerde bulunmak suretiyle FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istenen sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart 2022'de, kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen davayla ilgili 3 avukat gözaltına alınmış, avukatlardan M.Ö. tutuklanmış, V.Ö. ev hapsi, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ahmet Zeki Üçok, Münir Karaloğlu, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukata FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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