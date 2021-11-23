Hipodrom inşaatından 60 bin TL'lik bakır kablo çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da yapımı devam eden hipodrom inşaatından değeri 60 bin TL olan bakır kabloların çalınması ile ilgili jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Şüphelilerden birinin inşaatın eski çalışanlarından olduğu tespit edildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2's tutuklanırken bir şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler mahallesinde yapımı devam eden hipodrom inşaatından 11 Kasım Perşembe günü maddi değeri 60 bin TL olan makaraya sarılı 5 adet toplam 5 bin 16 metre bakır kablonun çalınması olayı ile ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü, Döşemealtı İstihbarat kısım amirliği ve Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortak yapılan araştırmada, daha önce aynı şantiyede işçi olarak çalışan ve 29 Ekim 2021 tarihinde işten ayrılan İ.E. isimli şahısla birlikte Ö.A, B.Ö. ve K.E. isimli şahısların bir araçla hırsızlığı gerçekleştirdikleri, çaldıkları malzemeleri de hurdacılara sattıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili 22 Kasım Pazartesi günü 3 şüpheli yakalanırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 33 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 2 adet çalınan kablo makarası ve suçtan elde edilen 2 bin 640 TL ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanırken 1 şüpheli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA