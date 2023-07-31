Hipodromda meydan muharebesi gibi kavga kamerada: 6 yaralı - Son Dakika
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Hipodromda meydan muharebesi gibi kavga kamerada: 6 yaralı

31.07.2023 15:13

İzmir Buca'da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga çıktı. Küreklerle birbirlerine saldıran kalabalık grup, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İzmir Buca'da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜREKLERLE SALDIRDILAR

Dün Şirinyer Hipodromu'nda atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

Hipodromda meydan muharebesi gibi kavga kamerada: 6 yaralı

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İzmir, kavga, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hipodromda meydan muharebesi gibi kavga kamerada: 6 yaralı - Son Dakika
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