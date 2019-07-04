Hipodromda satışa hazır fişekler halinde esrar ele geçirildi
30 dakika önce
Elazığ'da jandarmanın yaptığı çalışmada hipodromda satışa fişekler halinde esrar ele geçirildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:37 Kaynak: İHA
'da jandarmanın yaptığı çalışmada hipodromda satışa fişekler halinde esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Merkez
Karakol Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yurtbaşı
Beldesinde bulunan hipodromda arama yapıldı. Aramada, bir blokta bulunan otel kısmının 10 metre yanındaki arazide çuval içerisinde saklanılmış ve satışa hazır 36 fişek halinde toplam 369 gram esrar bulundu.
Uyuşturucu maddeyle bağlantılı şüphelinin tespit edilmesi çalışmanın sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
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