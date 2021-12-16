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Hipodromda seyis, ringde "demir yumruk" kick boksçu - Son Dakika

Hipodromda seyis, ringde "demir yumruk" kick boksçu

16.12.2021 11:48
Hipodromda seyis, ringde "demir yumruk" kick boksçu

İtalya'da ekim ayında düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Faysal Sılıv, hipodromda seyislik yaparken, kick boksta hedeflediği dünya şampiyonluğu için azimle çalışıyor.

İtalya'da ekim ayında düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Faysal Sılıv, hipodromda seyislik yaparken, kick boksta hedeflediği dünya şampiyonluğu için azimle çalışıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu 27 yaşındaki Faysal Sılıv, İtalya'da 15-24 Ekim'de gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda "K1" kategorisi 51 kiloda ikinci oldu.

Zorlu hayat şartlarına karşı azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olan Faysal Sılıv, 5 yıl önce Şanlıurfa'da başladığı kick boks hayatına Bursa'da devam ediyor.

13 çocuklu ailenin ortanca çocuklarından Faysal Sılıv, tek başına Bursa'ya taşınıp, bir süre milli takımdan arkadaşı Bilal Dural'ın babasının ikinci el eşya dükkanında çalıştı.

Faysal Sılıv, daha sonra antrenman salonuna yakın olduğu için Türkiye Jokey Kulübü Altınşehir Hipodromu'nda seyisliğe başladı.

Atların yemlerini hazırlayan, bakımlarıyla ilgilenen ve antrenmanlarını yaptıran milli sporcu, geriye kalan saatlerde günde çift antrenman yaparak, kaçırdığı şampiyonluk için çalışıyor.

Daha önce üniversiteler arası turnuvalarda ve büyükler şampiyonalarında birincilikleri bulunan, 2021'de yedek subay olarak terhis olduğu askerlik görevi sırasında da Jandarma Gücü Kick Boks Takımı'na katılan Faysal Sılıv, ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapıyor.

"Zorluklar hayatımın bir parçası"

Jandarma Gücü sporcusu Faysal Sılıv, AA muhabirine, geçimini sağlamak için hipodromda seyislik yaptığını söyledi.

Seyisliğin zor bir meslek olduğunu belirten Faysal Sılıv, "Burada saat 03.00'te atların idmanı oluyor, derecelerini alıyoruz. 1800 metre koşuları oluyor, o koşularda dereceleri alınıyor. Sabah da atı idman jokeyine götürüyoruz, idmanını yaptırıyoruz. Sonra 40 dakika her atı yürütüyoruz, ayaklarını yıkıyoruz, yemini veriyoruz." diye konuştu.

Faysal Sılıv, Bursa'ya geldikten sonra başka bir kulüple anlaşmasına rağmen milli antrenör Serdar Çakıroğlu'nun kendisine destek olduğunu, antrenman yaptırdığını dile getirdi.

Tedavi sürecinin yanı sıra kick boks sayesinde astım hastalığını yendiğini vurgulayan Faysal Sılıv, şöyle devam etti:

"Burada hem bu işi yapıyorum hem maçlara hazırlanıyorum hem de yüksek lisans yapıyorum. Seçtiğim hayat hiçbir zaman kolay olmadı. Zaten hayat cesur insanları sever, biz de en zor kısımlarını yaşıyoruz. Zorluklar hayatımın bir parçası. Allah'a şükür iyiyiz, gittik dünyada derecemizi de yaptık, ülkemizi temsil ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bundan sonraki hedef dünya şampiyonluğu. Son şampiyonada finalde birincilik gitti ama bundan sonra da asla şansa bırakmayıp şampiyonluğu kazanacağım. İnşallah dünya şampiyonu olup altın madalyayı Türkiye'ye, ülkemize getireceğim. İnsan zorlukla karşılaştığında yakınırsa başarılı olamaz, iyi yerden bakmak lazım. İnsanın hedefi varsa hiçbir zorluk engel değildir."

İşten önce ve sonra olmak üzere sabah akşam ikişer saat antrenman yaptığını anlatan Faysal Sılıv, bazen yorgunluktan salonda uyuyakaldığını sözlerine ekledi.

Bursa Tekme Boksu Spor Kulübünde antrenörlüğe devam eden Serdar Çakıroğlu ise Faysal Sılıv'ın örnek bir sporcu olduğunu söyledi.

Faysal Sılıv'ın güçlü bir irade ve istikrara sahip olduğunu aktaran Çakıroğlu, "Bazı başarılar imkanlar dahilinde elde edilir. Faysal zor şartlarda başarıyı yakalayabilen bir çocuk. 'Hiçbir gayret boşa gitmez' derler, Faysal da bu başarıyı nihayet elde etti. Ona şampiyon da diyebiliriz, kıl payı kaçırdı maçı." ifadelerini kullandı.

Milli Sporcu, Kick Boks, İtalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hipodromda seyis, ringde 'demir yumruk' kick boksçu - Son Dakika


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