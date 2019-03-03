Son Dakika Haberleri: Hipodromda Yarışı İzlerken Kendinden Geçti

Hipodromda Yarışı İzlerken Kendinden Geçti

43 dakika önce

Şanlıurfa Hipodromu'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda atların son düzlüğe girmesiyle bir vatandaşın yaşadığı sevinç ilginç görüntüler oluşturdu.

Hipodromda Yarışı İzlerken Kendinden Geçti, System.String[]
Şanlıurfa Hipodromu'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda atların son düzlüğe girmesiyle bir vatandaşın yaşadığı sevinç ilginç görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa'da bu yıl 5'incisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu kupa koşusunda bir vatandaşın sevinç anı ilginç görüntüler oluşturdu. Kum pistte ve bin 300 metrede gerçekleşen gecenin beşinci koşusunda desteklediği at son düzlüğe girerken çılgın hareketlerle sağa sola koşan ve havaya zıplayan ismi öğrenilemeyen vatandaş izleyenleri güldürdü. Desteklediği at birinci gelince kendinden geçen 40-45 yaşlarındaki vatandaşın heyecanına çevredekiler de ortak olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir başka seyirci tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce yorum yapıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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