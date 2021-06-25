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Hipodromların "tozunu attıracak" şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Hipodromların "tozunu attıracak" şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor

25.06.2021 11:11

Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor.

Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor.

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da 7 asır önce sarayın ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası ve 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey İşletmesi adıyla faaliyetini sürdürüyor.

Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında yaklaşık 87 bin 500 dekar alanda bulunan tesiste, geçen yıl 90 tay açık artırmayla satılarak 7 milyon 300 bin lira gelir elde edildi. En yüksek bedelli satış geliri ise 560 bin lira ile 2 yaşındaki "Hasanım" isimli taydan sağlandı.

Bu yıl "elit" ve "koşu tayı" olmak üzere iki kategoride yapılacak satışlar için ilk açık artırma 27 Temmuz'da düzenlenecek. Yıl boyunca tesisteki satışlarda 103 tay görücüye çıkacak.

Taylar, özel ilgiyle adeta bebek gibi yetiştirilip, 1-2 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

1932'den itibaren Arap atları yetiştirilen işletme, at yarışı sektörüne milyonlarca liralık değer katıyor.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

İşletmenin Atçılık Şefi Veteriner Hekim Ali Yağlıcı, AA muhabirine, işletmede yıllık ortalama 600 baş at bulunduğunu söyledi.

Yılda 130-135 tayın dünyaya geldiğinde belirten Yağlıcı, bunların büyük çoğunluğunu açık artırmayla sattıklarını dile getirdi.

Tay doğumlarının ocak ayında olduğunu anlatan Yağlıcı, "İlk ay anne sütüyle besleniyorlar. 6 aylık olana kadar annesinden ayrılmıyor. Dişi ve erkek taylar daha sonra farklı tavlalara ayrılıyor. 1 yaşına gelene kadar bakıyoruz. Daha sonra oluşturulan komisyonla koşu tayları olarak sınıflandırılıyorlar." dedi.

Yağlıcı, son aşamada tayların 1-2 yaşlarında satışa sunulduğu ifade etti.

Satılan taylar 3 yaşına geldiğinde hipodromlarda koşmaya başlayınca ve yarış kazandıklarında çok heyecanlandıklarını vurgulayan Yağlıcı, şöyle konuştu:

"Atlarımızın tamamı bizim için çok kıymetli. Gözümüz gibi bakıyoruz. Hepsi bizim için birer şampiyon adayı. Elimizde camia tarafından kabul görmüş çok kıymetli soydan gelen aygırların yavruları var. 'Baba Mevlüt', 'Özhaber', 'Sonalp' ve 'Berksoy' bunlardan dikkat çekenleri. Her tayımıza biz şampiyon adayı olarak bakıyor, ona göre bakımlarını ve tüm ihtiyaçlarını eksiksiz, titizlikle yerine getiriyoruz."

Hipodromların tozunu attıracak şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor
Hipodromların tozunu attıracak şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor
Hipodromların tozunu attıracak şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor
Hipodromların tozunu attıracak şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor
Hipodromların tozunu attıracak şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor

Karacabey, Şampiyon, Bursa, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hipodromların 'tozunu attıracak' şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika


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