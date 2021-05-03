Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer - Son Dakika

Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer

03.05.2021 20:48
Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer, System.String[]

Hipoglisemi, en kolay tanımıyla insan vücudundaki şeker düzeyinin düşük seviyelere inmesi olarak bilinir.Hipoglisemi Nedir?

Hipoglisemi, en kolay tanımıyla insan vücudundaki şeker düzeyinin düşük seviyelere inmesi olarak bilinir.

Hipoglisemi Nedir? Hipoglisemi Belirtileri Nelerdir?

Hipoglisemi, kan şekeri düşüklüğü demektir. Pek çok neden bu değerin düşmesine neden olabilir. Kan şekeri seviyeleri düştüğü zaman, kişiye acilen bir müdahale uygulanması gerekir. Normal zamanlarda, ortalama desilitre başına miktar 70 miligram seviyesinde ya da 3,9 milimol seviyesindedir. Bu seviyenin altındaki değerler hipoglisemi hakkında uyarı veriyor anlamına gelir. Fakat bu değerler kişiden kişiye de farklılık gösterebilen durumlardır. Bu hastalığın tedavisi ise en başta çok şeker ve şeker içeren besinleri tüketmemekten geçer. Hipogliseminin belirtileri şu şekilde sıralanabilir.

1- Titreme nöbetleri geçirmek

2- Bilinç kaybı yaşanması

3- Baş dönmesi

4- Sık sık düşme

5- Halsizlik hissi

6- Demans olarak sıralanabilir.

Tekrar eden ataklar zamanla bireyin vücut içerisinde hipoglisemi farkındalığının yok olmasına neden olur. Beyin ve vücut, titreme ya da düzensiz olan kalp atışları gibi kan şekerinin düşüklüğünü gösteren durumları ortaya çıkarmaz. Bu aşamadan sonra ise daha ciddi boyutlara ulaşan hipoglisemi görülür. Birey şeker hastalığı, sürekli ve sık sık tekrar eden ataklar için kan seviyesi yükseltme yolları önerilebilir. Bu ataklar zaman zaman rahatsız eder ve korkutucu olur. Bu korku da vücudun daha az insülin kullanmasına yol açabilir.

Hipoglisemi Neden Olur?

Hipogliseminin bilinen birkaç tane nedeni bulunur. En yaygın olanı ise diyabet yani şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı bilinen ilaçların yan etkisi olmasıdır. Normal zamanlarda, kişi yemek yediğinde, ekmek, makarna, pirinç, süt ürünleri ve sebze gibi ürünlerde bulunan glikozun da çeşitli moleküllere ayrıldığı bilinir. Bu glikoz hücrelere insülin yardımıyla girer.

İnsülin, pankreas tarafından salgılanır. Uzun süre yemek yenmediği zaman kan seviyesi üşmüş olan bireylerin başka bir hormon tarafından glikozun kan dolaşımına girmesi için sinyal verir. Hipoglisemi iki çeşide ayrılır. Bunlardan ilki diyabete bağlı, ikincisi ise reaktif olan hipoglisemidir. Diyabet olmayan kişilerde görülen belirtiler ile diyabeti olan kişilerin belirtileri genellikle aynı olmaz. Diyabet bulunan kişiler tip 1 diyabet esnasında yeterli insülin geliştirmeyebilir. Bu sorun normal şartlarda insülin ya da başka ilaçlar ile kontrol edilir.

Gereğinden fazla şeker tüketen ve normalde yaptığından daha fazla spor, egzersiz yapan kişilerde de görülebilir. Diyabeti olmayan kişilerde bu hastalık çok nadiren görülür. Bu kişilerde görülme nedenleri ise; alkol, çeşitli ilaçlar, hormon dengesizliği, aşırı insülin alımı, uzun süre aç kalma, bazı kritik olan hastalıklar olarak sıralanabilir. Yemek yenmediğinde ve çok yoğun bir şekilde alkol alındığında da bu hastalık görülebilir. Siroz gibi şiddetli karaciğer hastalıkları da hipoglisemiye yol açar. Böbrek bozuklukları, böbrek yetmezliği, hipofiz tümörü, büyüme hormonunun eksikliği, pankreas tümörü gibi rahatsızlıklar da hipoglisemiye neden olur.

Hipoglisemi Tedavisi Nasıldır?

Hipoglisemi tedavisi ilk aşamada karbonhidrat içeren besinleri tüketmesidir. Bu gıdalar, şekere dönüşebilen ve yağ, protein gibi maddeleri içermeyen gıdalardır. Meyve suyu, alkolsüz içecek ve bal gibi şekerli besinler de kişiye yardımcı olabilir. Bu aşamadan sonra kan şeker düzeyleri tekrar kontrol edilir. Hala 70 mg altındaysa 15 ila 20 gram arasında karbonhidrat besinler daha alınmalıdır. 70 mg seviye üzerine çıkana kadar böyle devam etmelidir. Normalde döndükten sonra yemek yemek, bir şeyler atıştırmak ve bu dengeyi sağlamak önemlidir.

Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer

Şeker Hastalığı, kan şekeri, İnsülin, Demans, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hipoglisemi Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Neden Olur ve Nasıl Geçer - Son Dakika Magazin


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