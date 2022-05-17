Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı

17.05.2022 08:31
Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı

Aliağa Belediyesi, engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olacak Hippoterapi Merkezi Projesinde çalışmalara başladı.

Hippoterapi Merkezi ile Aliağa'nın özgün bir tesise kavuşacağını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Engelli vatandaşlarımız bir yandan atla terapi imkanı bulacak bir yandan hobi bahçelerinde toprakla buluşacak. El becerilerini geliştirmek için el sanatları atölyelerinde faaliyetler yapacak. Rehabilitasyon Merkezimiz engelli vatandaşlarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir tesis olacak" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 'Herkes için yaşanılabilir kent' vizyonu çerçevesinde engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi'nde 6 bin 689 metrekarelik proje alanında 2 bin 120 metrekare kapalı alana sahip Hippoterapi Merkezi'nde inşaat çalışmalarına start verildi.

Son 8 yılda sağlıktan spora, kültürden sanata, sosyal yaşamdan turizme kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçiren Aliağa Belediyesi, inşaat çalışmalarına başladığı Hippoterapi Merkezi'ni kısa sürede tamamlayarak engelli vatandaşların hizmetine sunacak. Büyüklüğü ve sunduğu imkânlarla Avrupa Standartlarına sahip olacak Hippoterapi Merkezi sadece Aliağa'ya değil bölgeye hitap edecek.

ÖZEL ÇOCUKLAR ATLA TERAPİ İLE İYİLEŞECEK

Hippoterapi Merkezi'nde uygulanacak Atla Terapi programı, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerini destekleyeceği gibi nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek. Engelli bireylerin aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri Hippoterapi Merkezi'nde; Çocuk Oyun Alanları, Bireysel Eğitim Odaları, Tek Katlı Ahır, Engelli Mutfak Atölyesi, Fizik Tedavi Merkezi, Padok, Grup Eğitim Odası, Otopark, Seyir Terası, Kafeterya, Günübirlik Dinlenme Alanları ile Tek Katlı 'Rehabilitasyon Merkezi ve Yönetim Binası' bulunacak.

SANAT ATÖLYELERİ VE HOBİ BAHÇELERİ TESİSE ZENGİNLİK KATACAK

Proje alanında çalışmaları inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Hippoterapi Merkezi ile Aliağa'nın özgün bir tesise kavuşacağını söyledi. Engelli vatandaşların sosyal hayata daha kolay adapte olabilmeleri adına yoğun çaba sarf ettiklerini de belirten Başkan Serkan Acar,"Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle Aliağamızda farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Aliağa Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte Aliağa'da engelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Sosyal yaşam alanlarımızda ve kaldırımlarda engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yaparken aynı zamanda ulaşımlarını da kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aliağa'da engelleri aşmak için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Aliağamıza Hippoterapi Merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Hippoterapi Merkezi, engelli vatandaşlarımızın sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Engelli vatandaşlarımız; Bir yandan atla terapi imkanı bulacak bir yandan ise hobi bahçelerinde toprakla buluşacak. El becerilerini geliştirmek için el sanatları atölyelerinde faaliyetler yapacak. Rehabilitasyon Merkezimiz engelli vatandaşlarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir tesis olacak" dedi.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması başlatıldı Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması başlatıldı Zonguldak'ta engelli bireyler çevre temizliği yaptı Zonguldak'ta engelli bireyler çevre temizliği yaptı
Kaynak: Bültenler

Aliağa Belediyesi, Rehabilitasyon, Serkan Acar, Engelli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
08:57 Antalya deprem meydana geldi
08:44 Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş
08:42 Çocuktan Al Haberi yarışmasında fenomen olmuştu! Efe Koçyiğit'in son hali şaşırttı
08:17 Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı
08:15 İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar
07:48 İstanbul'un göbeğinde birbirine giren araçlar alev topuna döndü
07:47 Hayranları merakla yeni sezonu bekliyordu! Aziz dizisi sürpriz bir kararla sonlandırıldı
08:09 Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti
07:44 Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltında
01:52 İnternetten alınan teknolojik ürünlerde koşulsuz iade dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 09:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement