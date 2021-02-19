Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisine katıldı!
19.02.2021 09:53
Oyuncu, komiser Güneş karakterini canlandıracak.
Oyuncu, komiser Güneş karakterini canlandıracak. Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapmış polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Yücel Komiser'in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.
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