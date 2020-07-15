Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı 3,5 yaşındaki Hiranur'un babası Emrah Sağaz, darbe girişimi gecesi İstanbul Atıs¸alanı Caddesi'nde darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edilmişti.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Aslen Giresunlu olan ve I·stanbul'un Esenler ilc¸esinde oturan tekstil is¸c¸isi Emrah Sagˆaz, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 akşamı "Meydanlara inin" c¸agˆrısı u¨zerine agˆabeyi ile sokaklara c¸ıktı.

Atıs¸alanı Caddesi'nde darbe giris¸imine kars¸ı c¸ıkan vatandas¸ların arasına karıs¸an Sagˆaz, cuntacı askerlerin ele gec¸irdigˆi tankın halkın u¨zerine hızla hareket etmeye bas¸ladıgˆı yerde bulunuyordu.

Bu sırada kac¸maya c¸alıs¸an Sagˆaz ve digˆer vatandas¸lar, darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edildi. Henu¨z 27 yas¸ında şehit olan Emrah Sagˆaz, 4 ay sonra baba olacaktı.

6 kardes¸in en ku¨c¸u¨gˆu¨ olan Emrah Sagˆaz'ın cenazesi, memleketi Giresun C¸amoluk S¸ehitligˆi'nde topragˆa verilirken, o dönem 5 aylık hamile olan es¸i Elif Sagˆaz ise 4 ay sonra bir kız bebek du¨nyaya getirdi.

İstegˆi u¨zerine şehadetinden 4 ay sonra doğan kızına "Hiranur" adı verilen şehidin ismi ayrıca İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir ilkokulda yaşatılıyor.

Twitter paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına yer veren Bakan Koca, "Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullanmıştı.