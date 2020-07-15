Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti - Son Dakika

Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı 3,5 yaşındaki Hiranur'un babası Emrah Sağaz, darbe girişimi gecesi İstanbul Atıs¸alanı Caddesi'nde darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı 3,5 yaşındaki Hiranur'un babası Emrah Sağaz, darbe girişimi gecesi İstanbul Atıs¸alanı Caddesi'nde darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edilmişti.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Aslen Giresunlu olan ve I·stanbul'un Esenler ilc¸esinde oturan tekstil is¸c¸isi Emrah Sagˆaz, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 akşamı "Meydanlara inin" c¸agˆrısı u¨zerine agˆabeyi ile sokaklara c¸ıktı.

Atıs¸alanı Caddesi'nde darbe giris¸imine kars¸ı c¸ıkan vatandas¸ların arasına karıs¸an Sagˆaz, cuntacı askerlerin ele gec¸irdigˆi tankın halkın u¨zerine hızla hareket etmeye bas¸ladıgˆı yerde bulunuyordu.

Bu sırada kac¸maya c¸alıs¸an Sagˆaz ve digˆer vatandas¸lar, darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edildi. Henu¨z 27 yas¸ında şehit olan Emrah Sagˆaz, 4 ay sonra baba olacaktı.

6 kardes¸in en ku¨c¸u¨gˆu¨ olan Emrah Sagˆaz'ın cenazesi, memleketi Giresun C¸amoluk S¸ehitligˆi'nde topragˆa verilirken, o dönem 5 aylık hamile olan es¸i Elif Sagˆaz ise 4 ay sonra bir kız bebek du¨nyaya getirdi.

İstegˆi u¨zerine şehadetinden 4 ay sonra doğan kızına "Hiranur" adı verilen şehidin ismi ayrıca İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir ilkokulda yaşatılıyor.

Twitter paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına yer veren Bakan Koca, "Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullanmıştı.

Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 05:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]