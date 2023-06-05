6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

05.06.2023 13:01

İstanbul'da 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi ile ilgili duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu.

17 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mesut yuksel: Siz ve sizin gibilerin ne bu dünyada nede öbür dünyada yeri vardır. Sizi Allah affetmez. Siz ve sizin gibiler yaşamı çirkinleştiren mahluklarsınız. İbreti alem olsun diye inşallah ömür boyu içeride kalırsınız. Tüm bunlar ancak kör cehaletin sonucudur. Bu topluma ait olamazsınız. Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek - Son Dakika
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