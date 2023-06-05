6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

mesut yuksel:

Siz ve sizin gibilerin ne bu dünyada nede öbür dünyada yeri vardır. Sizi Allah affetmez. Siz ve sizin gibiler yaşamı çirkinleştiren mahluklarsınız. İbreti alem olsun diye inşallah ömür boyu içeride kalırsınız. Tüm bunlar ancak kör cehaletin sonucudur. Bu topluma ait olamazsınız.