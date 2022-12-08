Bakan Ersoy, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında konuştu: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında konuştu: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi

08.12.2022 14:13

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğinin ortaya çıkması ülke gündemine oturdu. Ortaya çıkan olaya tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddiası Türkiye'de büyük ses getirdi.

HER GÜN İSTİSMARA UĞRADIĞINI İFADE ETTİ

Gümüşel'in kızı H.K.G. çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını, istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatarak mahkemeye başvurdu.

"DETAYLI İNCELEME YAPILIYOR"

Ortaya çıkan skandalın yankıları sürerken bir önemli açıklama da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor" diye konuştu.

Bakan Ersoy'dan 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiasıyla ilgili açıklama: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

6 YAŞINDA GELİNLİK GİYDİRMİŞLER

Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün de yeni bir detay ortaya çıktı. Timur Soykan'ın yayınladığı haberde, H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar yer aldı.

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