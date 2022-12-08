İsmailağa Cemaati'nden kızını 6 yaşında evlendirdiği iddia edilen Gümüşel hakkında açıklama: Cemaatimizin lideriymiş gibi yapılan haberler asılsızdır - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati'nden kızını 6 yaşında evlendirdiği iddia edilen Gümüşel hakkında açıklama: Cemaatimizin lideriymiş gibi yapılan haberler asılsızdır

08.12.2022 14:25

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiası ve bugün 24 yaşında olan H.K.G'nin ailesini mahkemeye vermesi gündeme bomba gibi düştü. Hiranur Vakfı ile bağlantılı olan İsmailağa Cemaati'nden de konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır." denildi.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiası büyük infial yarattı. Çocukluğunda cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını anlatan H.K.G.'nin mahkemeye başvurması ile olay ortaya çıkarken, genç kadının anne babası ile kocası hakkında dava açıldı.

"GÜMÜŞEL'İN CEMAATTE VE VAKIFTA RESMİ GÖREVİ BULUNMUYOR"

Haberlerde adı geçen İsmailağa Cemaati'nden de bir açıklama geldi. Yayınlanan metinde, "Son günlerde belli çevreler eliyle gündemde tutulduğu görülen çirkin iddiaların camiamızla bir bağlantısı yoktur. Söz konusu iddialarda adı geçen Yusuf Ziya Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır." denildi.

"BİZE DÜŞEN YARGILAMA SONUCUNU BEKLEMEKTİR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve hocalarımızın 'resmi nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmaması' hususundaki hassasiyetleri kamuoyunca bilinmektedir. Cemaatimiz bugüne kadar bu hassasiyetlere aykırı olan herhangi bir olumsuz duruma konu olmamıştır. Söz konusu iddialar üzerinden cemaatimiz ve vakfımız hakkında ortaya atılan itham ve iftiralara karşı kamuoyumuzu sağduyuya davet ediyoruz. Müfteriler hakkında da gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele ailevi bir mesele olup, aile tarafından yapılan açıklamada da "iddiaların iftira olduğu" kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı."

İşte o açıklama:

İsmailağa Cemaati'nden, kızını 6 yaşında evlendirdiği öne sürülen Gümüşel hakkında açıklama

BİR AÇIKLAMA DA HİRANUR VAKFI'NDAN GELDİ: HUKUK SİSTEMİMİZE GÜVENİYORUZ

Hiranur Vakfı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "BirGün gazetesinde vakfımızın ismi zikredilerek verilen haberin içeriğinde yer alan ve mahkemelere intikal etmiş konu ile kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Süreci devam eden bir davanın iddianamesinde yer alan suçlamalar dava sonuçlanmadan sadece iddiadan ibarettir. Vakıf yönetimi olarak dava sürecini takip edeceğiz. Hukuk sistemimize güveniyoruz ve mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir. Hiranur Vakfı olarak hiçbir kötü niyetin parçası olmayacağız ve Allah'ın izniyle faaliyetlerimize aynı inanç ve azimle devam edeceğiz. Bu süreçte vakfımıza yönelik yalan, iftira ve hakaret beyanında bulunan kişi ve kurumlar hakkında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı da önemine binaen belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

İsmailağa Cemaati'nden, kızını 6 yaşında evlendirdiği öne sürülen Gümüşel hakkında açıklama
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SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati'nden kızını 6 yaşında evlendirdiği iddia edilen Gümüşel hakkında açıklama: Cemaatimizin lideriymiş gibi yapılan haberler asılsızdır - Son Dakika
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