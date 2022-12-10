6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına bir tepki de Baş'tan - Son Dakika
Üye Girişi

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına bir tepki de Baş'tan

10.12.2022 22:37

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirmesiyle ilgili skandala bir yorum da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Twitter hesabında paylaştığı videoda Baş, "Din nedir? Din vicdandır. Vicdansızlık bir Müslüman'ın yapabileceği bir şey değildir. 6 yaşında bir çocuğu evlendirmek vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği, kızının cinsel istismara uğramasına yıllarca göz yumduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Skandal olaya bir tepki de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi.

"6 YAŞINDA BİR ÇOCUĞU EVLENDİRMEK VİCDANSIZLIKTIR"

Twitter hesabından video paylaşan Baş, olay için, "Vicdansızlık" dedi. "Barikatlar kaldırılacak" diyen Baş, videosunda şu ifadeleri kullandı: "Din nedir? Din vicdandır. Vicdansızlık bir Müslüman'ın yapabileceği bir şey değildir. 6 yaşında bir çocuğu evlendirmek vicdansızlıktır. Bir çocuğu bir yurda hapsedip intihar etmesine sebep olmak vicdansızlıktır. Vicdanın olmadığı yerde din olmaz.

"DİNİ TEKELLEŞTİRMİŞLER"

Dini tekelleştirmişler. 'Din bizim. Her şeyin doğrusunu biz yaparız. Eğitimin doğrusunu biz veririz. Bunları yaparken hırsızlık yapabilir miyim. Elbette. Yolsuzluk. Tabii yapabilirsin.' 'Birinin hakkına girebilir misin. Girebilirsin.' Yeter ki bunları yap. Ama böyle bir din yok ki. Böyle bir oluşum yok ki. Ortada peygamber yok. Ortada Allah yok. Ortada din yok. Ortada bir tane vatandaşın ilahi bir gömlek giymiş hali gibi bir şey var. Yani her şey ona bağlanmış durumda.

"BÖYLE BİR İHTİYAÇ YOK"

Ama bunları biz kitaplar dolusu anlatırız. Bunları sabahlara kadar anlatırız. Ne yapacağız? İnsanımıza bu yapıların bir gereksiz olduğunu anlatacağız. Böyle bir gerek yok. Böyle bir ihtiyaç yok. Dinde de böyle bir ihtiyaç yok. Sosyolojiden bahsetmiyorum sadece. Sen bunu ihtiyaç zannediyorsun ama yok bu israf. Hani dinde israf haram ya. Bu bildiğin zaman israfı. Oralara gidip gelmek israf, bunu anlatacağız. Bunların insanları sömürdüğünü bunu anlatacağız. Ve yerine devlet bir sistem ikame edecek. Sistem inşa edecek. Bu ihtiyaç var mı bu ülkede? Kim yok diyebilir canım. Var. O zaman bunu kim karşılayacak?

"DİYANET'İ KURAN ATATÜRK BUNLARIN GÖZÜNDE DİNSİZ OLDU"

Atatürk Diyanet'i niye kurdu? Bu yüzden kurdu. Diyanet'i kuran Atatürk bunların gözünde dinsiz oldu. Diyanet'i yok eden insanlar en Müslümanlar oldu. Diyanet'in ne zararı var dine? Bugünkü halini söylemiyorum. Kurumsal olarak söylüyorum. Ne zararı olabilir? Yani bunlar Cumhuriyet kurulduktan sonra aslında kendisini Cumhuriyet düşmanı diye tanımlayamayan, kendisini Atatürk düşmanı diye tanımlayamayan insanların sığındığı liman haline geldi. 'Biz şuyuz biz buyuz.' Siz Atatürk düşmanısınız. Siz Cumhuriyet düşmanısınız. Sizin meseleniz esasında o. Hepsine dönün bakın. Bir İngiliz istihbaratı bağlantısı bulursunuz. İki kişi bir araya geldiği zaman devlete laf ediyorsa o milli güvenlik sorunudur.

YORUMLAR
500
Emine Erdoğan: Çocuk İstismarı, İnsanlık Dışı Bir Suçtur, Sapkınlıktır! Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyorum Emine Erdoğan: Çocuk İstismarı, İnsanlık Dışı Bir Suçtur, Sapkınlıktır! Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyorum ODTÜ Mezunları: 'Bu Karanlığın Ülkemizi Daha Fazla Sarmasına İzin Vermeyeceğiz' ODTÜ Mezunları: 'Bu Karanlığın Ülkemizi Daha Fazla Sarmasına İzin Vermeyeceğiz'

Yusuf Ziya Gümüşel, Hüseyin Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına bir tepki de Baş'tan - Son Dakika


Son Dakika
19:59 Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kırık kalpleri tamir edip saflarımızı güçlendireceğiz
19:33 Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları üzen görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı
18:54 Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı?
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'u ziyaret etmeme sebebini anlattı: "O gelecekse ben gelmem" dedi
18:03 Fenerbahçe yenilgiyi unuttu! Ülkeye galibiyetle dönüyorlar
17:56 Asgari ücret zammında geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
17:39 Karısını cami odasında başka bir kadınla aldattığı iddia edilen imam için karar verildi
17:11 Şiddetli lodosun hayatı olumsuz etkilediği Bursa'ya Meteoroloji'den turuncu uyarı
15:55 Sultanbeyli'de göçük altında kalan 61 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 23:26:19. #1.12#
SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına bir tepki de Baş'tan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement