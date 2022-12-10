6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına bir tepki de Baş'tan

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği, kızının cinsel istismara uğramasına yıllarca göz yumduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Skandal olaya bir tepki de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi.

"6 YAŞINDA BİR ÇOCUĞU EVLENDİRMEK VİCDANSIZLIKTIR"

Twitter hesabından video paylaşan Baş, olay için, "Vicdansızlık" dedi. "Barikatlar kaldırılacak" diyen Baş, videosunda şu ifadeleri kullandı: "Din nedir? Din vicdandır. Vicdansızlık bir Müslüman'ın yapabileceği bir şey değildir. 6 yaşında bir çocuğu evlendirmek vicdansızlıktır. Bir çocuğu bir yurda hapsedip intihar etmesine sebep olmak vicdansızlıktır. Vicdanın olmadığı yerde din olmaz.

"DİNİ TEKELLEŞTİRMİŞLER"

Dini tekelleştirmişler. 'Din bizim. Her şeyin doğrusunu biz yaparız. Eğitimin doğrusunu biz veririz. Bunları yaparken hırsızlık yapabilir miyim. Elbette. Yolsuzluk. Tabii yapabilirsin.' 'Birinin hakkına girebilir misin. Girebilirsin.' Yeter ki bunları yap. Ama böyle bir din yok ki. Böyle bir oluşum yok ki. Ortada peygamber yok. Ortada Allah yok. Ortada din yok. Ortada bir tane vatandaşın ilahi bir gömlek giymiş hali gibi bir şey var. Yani her şey ona bağlanmış durumda.

"BÖYLE BİR İHTİYAÇ YOK"

Ama bunları biz kitaplar dolusu anlatırız. Bunları sabahlara kadar anlatırız. Ne yapacağız? İnsanımıza bu yapıların bir gereksiz olduğunu anlatacağız. Böyle bir gerek yok. Böyle bir ihtiyaç yok. Dinde de böyle bir ihtiyaç yok. Sosyolojiden bahsetmiyorum sadece. Sen bunu ihtiyaç zannediyorsun ama yok bu israf. Hani dinde israf haram ya. Bu bildiğin zaman israfı. Oralara gidip gelmek israf, bunu anlatacağız. Bunların insanları sömürdüğünü bunu anlatacağız. Ve yerine devlet bir sistem ikame edecek. Sistem inşa edecek. Bu ihtiyaç var mı bu ülkede? Kim yok diyebilir canım. Var. O zaman bunu kim karşılayacak?

"DİYANET'İ KURAN ATATÜRK BUNLARIN GÖZÜNDE DİNSİZ OLDU"

Atatürk Diyanet'i niye kurdu? Bu yüzden kurdu. Diyanet'i kuran Atatürk bunların gözünde dinsiz oldu. Diyanet'i yok eden insanlar en Müslümanlar oldu. Diyanet'in ne zararı var dine? Bugünkü halini söylemiyorum. Kurumsal olarak söylüyorum. Ne zararı olabilir? Yani bunlar Cumhuriyet kurulduktan sonra aslında kendisini Cumhuriyet düşmanı diye tanımlayamayan, kendisini Atatürk düşmanı diye tanımlayamayan insanların sığındığı liman haline geldi. 'Biz şuyuz biz buyuz.' Siz Atatürk düşmanısınız. Siz Cumhuriyet düşmanısınız. Sizin meseleniz esasında o. Hepsine dönün bakın. Bir İngiliz istihbaratı bağlantısı bulursunuz. İki kişi bir araya geldiği zaman devlete laf ediyorsa o milli güvenlik sorunudur.