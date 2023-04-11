Hiranur Vakfı'ndaki yıkım durduruldu - Son Dakika
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Hiranur Vakfı'ndaki yıkım durduruldu

11.04.2023 12:14
Hiranur Vakfı'ndaki yıkım durduruldu

Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binasının bazı bölümlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılması, mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu.

Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binasının bazı bölümlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılması, mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki külliyesinin ruhsata aykırı olarak yapılan kaçak bölümünü geçtiğimiz günlerde yıkmıştı. Yapıların yıkımı sürerken vakfın avukatı tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Yapılan başvuruda, İBB ile Sancaktepe Belediyesi'nin yapı tatil tutanaklarının birbirleriyle çeliştiğini belirterek ilk mescit katının ruhsatının olduğunu, projeye uygun yapıldığını ve devam eden bir yapı imalatının da bulunmadığını ifade edildi.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'den yapıyla ilgili olan tahliye kararı, yıkıma dair tutanağı ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı bir örneğini talep etti.

Mahkeme, İBB'ye savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre vererek, savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından yıkım işlemi durduruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiranur Vakfı'ndaki yıkım durduruldu - Son Dakika


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