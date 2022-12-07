İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki yağıyor - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki yağıyor

07.12.2022 16:53

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirdiğini ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. H.K.G'nin çocuk yaşta gelinlikli fotoğrafları ortaya çıkarken, İYİ Partili Ağıralioğlu duruma, "Devletimiz, dinimize ve çocuklarımıza yapılan bu gibi alçaklıklara karşı yutkunmadan gereğini yapmalıdır" sözleriyle tepki gösterirdi Haluk Levent ise,"6 yaşında daha. Allah belanızı versin" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddiası ülke gündemine oturdu. Gümüşel'in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını, istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

6 YAŞINDA GELİNLİK GİYDİRMİŞLER

Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün de yeni bir detay ortaya çıktı. Timur Soykan'ın yayınladığı haberde, H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar yer aldı.

AĞIRALİOĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

Konuyla ilgili art arda tepkiler gelirken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ağıralioğlu, "Haberi okuduğumda kahroldum. Haberi ve fotoğrafı paylaşamadık. Kanımız dondu. Vicdanı, haysiyeti olan hiç kimse bu elim hadiseyi görmezden gelemez, geçiştiremez, kapatamaz. Devletimiz, dinimize ve çocuklarımıza yapılan bu gibi alçaklıklara karşı yutkunmadan gereğini yapmalıdır. Altı yaşında bir çocuğun hayatına kasteden bu denli bir alçaklık ile kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye zulmü arasında ne fark var? Muazzez dinimizi evvela, güya din adamı olan, bu pespaye insan müsveddelerinden korumalıyız. Çocuklarımızı da bu vicdansızlardan!" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT: ALLAH BELANIZI VERSİN

Ünlü sanatçı Haluk Levent de yaşanan duruma sessiz kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, "6 yaşında daha. Allah belanızı versin" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

YORUMLAR (1)
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Yavuz Ağıralioğlu: 'Yakacak Tezekten ve Yiyecek Soğandan Başka Bir Şey Bırakmadınız' Yavuz Ağıralioğlu: 'Yakacak Tezekten ve Yiyecek Soğandan Başka Bir Şey Bırakmadınız'

Yavuz Ağıralioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki yağıyor - Son Dakika
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