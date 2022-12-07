İsmailağa'daki istismar iddialarına bakanlık el attı: Mağdura her türlü hukuksal destek verilecek - Son Dakika
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İsmailağa'daki istismar iddialarına bakanlık el attı: Mağdura her türlü hukuksal destek verilecek

07.12.2022 23:35

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirdiği ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Olayın tüm Türkiye'de gündem olması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" ifadelerine de yer verilen bir açıklama yayımladı.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddiası gündeme oturdu. Gümüşel'in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla "evlendirdiğini" çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını, istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini kaydetti

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

6 YAŞINDA GELİNLİK GİYDİRMİŞLER

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün de yeni bir detay ortaya çıktı. Timur Soykan'ın yayınladığı haberde, H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar da yer aldı.

İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddialarına bakanlık el attı: Mağdura her türlü hukuksal destek verilecek

BAKANLIK DEVREDE

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bir tarikat lideri tarafından 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar iddiasıyla açılan davayla müdahil olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddialarına bakanlık el attı: Mağdura her türlü hukuksal destek verilecek
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Son Dakika 3. Sayfa İsmailağa'daki istismar iddialarına bakanlık el attı: Mağdura her türlü hukuksal destek verilecek - Son Dakika


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