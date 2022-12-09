İsmailağa Cemaatinden istismar skandalı sonrası mensuplarına dikkat çeken mesaj!

"Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz.

NE OLMUŞTU?

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, ailesinden ve kocasından şikayetçi olmuştu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.