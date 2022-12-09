İsmailağa Cemaatinden istismar skandalı sonrası mensuplarına dikkat çeken mesaj! - Son Dakika
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İsmailağa Cemaatinden istismar skandalı sonrası mensuplarına dikkat çeken mesaj!

09.12.2022 16:21

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasının ardından İsmailağa Cemaatinin mensuplarına WhatsApp üzerinden dikkat çeken bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğine ilişkin iddia Türkiye'de gündem yarattı.

DİKKAT ÇEKEN WHATSAPP MESAJI

Yaşanan skandalın ardından İsmailağa Cemaati'nin mensuplarına WhatsApp üzerinden çok konuşulacak bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.

Yeniçağ'ın haberine göre cemaatin mensuplarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz.

Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter!" (Müslim Mukaddime: 5)

Hayırlı Cumalar... CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN..."

İstismar skandalı sonrası İsmailağa Cemaati'nden mensuplarına dikkat çeken WhatsApp mesajı

NE OLMUŞTU?

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, ailesinden ve kocasından şikayetçi olmuştu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

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