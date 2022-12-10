6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayında kan donduran ses kayıtları!

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İlk duruşmanın 22 Mayıs 2023'te yapılacağı davayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

SES KAYITLARI KAN DONDURDU

Dava dosyasına giren 4 saat 42 dakikalık ses kayıtları kan dondurdu. Oda TV'nin aktardığına göre, kayıtlarda H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiğine yönelik sözler sarf ettiği ve Kadir İstekli'nin de bu ifadeleri onayladığı görülüyor.

6 YAŞINDA İLİŞKİ İTİRAFI

Kayıtların bir bölümünde H.K.G. "6 yaşında ilişkiye girmesek kesin mutlu olurduk" derken, Kadir İstekli bu sözleri "Orası öyle" diye yanıt veriyor.

H.K.G: Ahaa. O zaman keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya dimi.

Kadir İstekli: Yani orası öyle dediğin gibi de. (...) O¨yleydi, böyleydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı, olmuyor işte.

H.K.G: Ama üzülüyo insan yani. 6 yaşında birlikte olmaya başladık diye mi bırakamadın sonradan beni yoksa.

Kadir İstekli: Niye. Niye bırakacaktım ben seni. Ya ben seni seviyorum, sen anlamıyorsun. Senin anlamadığın nokta şurası işte. Malsın sen.

H.K.G: Hocam inanılır gibi bir şey değil ki. Küçüçük bir çocuğu insan nasıl sever.

Kadir İstekli: U¨ffff. Ya anlamıyo musun. Ufacık bi daire. Bi sen bi ben dimi ve benim kendi akranlarım var.

H.K.G'NİN KARDEŞİNİ DE YAŞLI BİR ARKADAŞINA ÖNERMİŞ

Konuşmanın diğer bölümünde Kadir İstekli, H.K.G'nin kız kardeşi A.H.G'yi yaşlı bir arkadaşına söyleyerek "Bacanak olalım" dediğini aktarıyor. Konuşmanın devamında da arkadaşının bunu kabul etmeyerek "Yok, ben yapamam" dediğini söylüyor.

H.K.G: Hatırlıyorum. Evet, o da bana sıkıntı yapıyodu işte. Çünkü ben annemin yanında durmak istiyordum küçüğüm daha. 7,8,9 yaşlarımda. 6 yaşımda. Nasıl desem kardeşlerimle vakit geçirmek istiyorum. Yani kuzenimle oynamak istiyorum.

Kadir İstekli: Anladım. Ben seni kendi yanımda mutlu görünce, ne bilim senin de benim yanımda mutlu olduğunu zannediyodum demek ki. Garip bir olay işte H.K. Hani izahı yok. Yani izahı olcak bi şey değil işte ya değil. Ben Adem C'ye teklif ettim, A.H'yi. Bacanak olalım diye, yok dedi. Ben yapamam dedi. Benim saçım beyazlamış cart curt. İyi ki yok demiş. S¸u an Adem C., A.H'yi bekliyo olsaydı, ne olacaktı H.K., dedesi yaşında adamla olcaktı ya. Ayşe'yi nasıl verecektin ona. Hani ben bi nebze. Benim saç sakal sonradan ağardı. Ben hiç yaşımı göstermiyodum ki. Normal senle karşı karşıya geldiğimiz zaman aramızda yaş farkı gözükmüyor.

H.K.G: Sonra ilk ilişkiye girdik mesela 6 yaşındayken. O zaman ben anlam veremedim böyle. Nasıl desem. C¸ok tuhaf oldum. Korktum. Bi de çok utandım. Nasıl desem, gerçekten çok zor bir şey. C¸ünkü biz.

Kadir İstekli: Hatırlamıyorum da. Hatırlatma. Bilmiyorum.

H.K.G: Sonra 14 yaşında evlendik. Ah, ah. O düğünde arabaya bindiğimde o kadar çok ağladım ki hatırlıyo musun? Niye ağladım. Dedim ki bu adamdan ben kaçıyodum. En azından geceleri kaçıyodum. S¸imdi aynı evde gece gündüz napıcam.

Kadir İstekli: H. K. ilk evlendiğimiz günler iyi miydik.

H.K.G: İyi değildik, iyi olmaya çalışıyordum ben. Vallahi bak.

Kadir İstekli: İyiydik, iyiydik. Gülüyordun en azından, konuşuyordun, oynuyorduk, zıplıyorduk. Fotoğraflarımız var, ufak tefek de olsak.

"8 YAŞINI GEÇMİŞ BULUĞ ÇAĞINA ERMİŞTİN"

Kayıtlarda İstekli, H.K.G'ye 8 yaşında buluğ çağını geçtiğini söylüyor.

H.K.G: 2004'de nikahımız kıyıldı.

Kadir İstekli:2010 yılında, 2009 yılında o hep zaten piyasaya çıktı yani. (...) hocaların hepsi biliyordu.

H.K.G: Yani hem insanlar tahmin ediyordu.

Kadir İstekli: Tabi ben hem hafızlık yaptırıyorum. Yaşın büyük. Buluğ çağını ermişsen de 8 yaşını geçmiş. Yani neyin fetvası var. Aynı odada kalıyoruz. Bir erkeğin kız çocuğuyla aynı odada, aynı dairede hafızlık yaptırması, yani medresede bilmeyen mi vardı yani.

H.K.G: Odanı temizleyenlerde zaten kesin şüpheleniyorlardır. Çünkü bana aldığın hediyeler vardı orda. Altın bilekliğim falan duruyordu.

Kadir İstekli: Yani makul bir şey değil mi? Mümkün mü yani bilmemeleri.

"DEMEK BİR ÇEKİCİLİĞİN VAR İŞTE"

Kayıtların devamında H.K.G'nin kendisini başkalarının da istediğini söylemesi üzerine, Kadir İstekli, "Tabi tabi ya. Seni çok isteyen vardı H.K., Demek bir çekiciliğin var işte." şeklinde yanıt veriyor.

H.K.G: Çok garip ya. Çünkü bi tek sen değildin yani. Bi kaç isteyen daha vardı dimi beni 6 yaşındayken. : Tuhaf yani garip.

Kadir İstekli: Tabi tabi ya. Seni çok isteyen vardı H.K., Demek bir çekiciliğin var işte.

H.K.G: Allah aşkına güldürme beni. Küçücük bir çocuğun ne çekiciliği olabilir.

Kadir İstekli: Bilmiyorum ki nasıl bir çekiciliği olabilir. Bence orasını düşünenler hani hocaefendiye damat olmak için düşünmüş olabilirler yani. Geçmişi sorgulamak bir şey ifade etmiyor. Tamam küçüksün de. Yani farklı işte da. Değişik yani. Bilmiyorum.

H.K.G: İstemeye nasıl cesaret ettin. Küçücüğüm, 6 yaşındayım. Korkmadın mı babamdan.

Kadir İstekli: Ben istemedim ki. Osman Hocalara. Yani beni hocaefendi çağırıp da ne yapıyorsun diyecek hali yoktu ki. Osman Hoca'yla, Muhammed. Osman Hoca'yı gönderdim ben. Sonra Osman Hoca'yı zorladım. Gitti. Hocaefendi bir şey dememiş. Bakalım demiş. Gelinimize bir soralım, o ne derse demiş bakarız. Sonra aradan bir hafta geçti. Osman Hoca'yı aradım. Hocam sorar mısınız hocaefendiye, hani dedim ne olmuş. Onda da bayağı bir zorlandı Osman Hoca. Tamam demiş. Anne de tamam demiş.

"NE DESEN HAKLISIN"

Konuşmanın devamında H.K.G. "6 yaşında ilişkiye girmeseydik o zaman sorun yok" derken, Kadir İstekli ise "Ne desen haklısın" diye yanıt veriyor.

H.K.G: Yo zaten sorun yok. Hadi diyelim nikah oldu. Yani keşke beklenseydi. İlişki olmasaydı o zaman. O zaman bi sorun olmazdı ki. 6 yaşında ilişkiye girmeseydik. Ama bunu düşünememek de çok garip ki hocam. Yani sen o zaman 28 yaşındasın. 6 yaşında bi çocuğun ilişkiyi kaldırıp, kaldıramayacağı, nasıl düşünemiyorsun. Hadi sen düşünemedin, babam nasıl düşünemiyor.

Kadir İstekli: Ne desen haklısın. Ama geri dönüp de kapatamıyorsun işte H.K. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok işte. Hani ben ister miyim böyle olsun. Hani bu durumda olalım ister miydim sen söyle. Bile bile yapar mıydım yani, soruyorum yani. Yani seni sıkıntıya koymak. İster miydim, fıtratımı biliyorsun da. Kasti bir şey yok H. K. Yani nasıl diyelim. Düşünememişiz işte hani. Senin o zaman ki fıtratın, o zaman ki tavrın anladın mı? Yanlış.

İddianame de konuşmaların devamı şu şekilde:

H.K.G: Hadi oldu sen bana nasıl güvendin. Yani küçüğüm sonuçta. Söyleyebilirdim sağa sola. 6 yaşında, 7 yaşında veya 8 yaşında her neyse. Küçüğüm yani daha, nasıl güvenebildin.

Kadir İstekli: Bilmiyorum. Hatırlamıyom yani dediğim gibi aynen. Ama sende yoktu öyle biliyo musun. Bi şey konuşma, bi şey anlatma şeyi yoktu sende. Bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyo. Sen öyle değildin. Ya sen farklıydın H. K. ya. Gerçekten, senin ufaklığın çok farklıydı yani. C¸ok mutiydin yani. Gerçek diyom bak.

H.K.G: Olsun, her ne olursa olsun yani. Yine de ne bilim korkar insan da. C¸ocuk yani çocuğa güven olmaz. Söyleyebilirdim mesela.

Kadir İstekli: S¸imdi bak sen öyle diyosun da. Benim açımdan sana bak. Ben seni öyle çocuk olarak görmüyorum işte. Yav ben senle hani lunaparka gidiyordum, oraya gidiyordum, yemek yemeye. Beraber yemek yiyorduk da ufak yaşta. Ya bi insan şimdi çocukla gidipte muhabbet edip yemek yer mi soruyorum sana. Yani ben senin böyle olduğunu, olacağını bilseydim yani. Teşebbüs eder miydim sana. Anlamamak işte, ne diyim düşünemedim. Yani sen düşünemiyosun yani, bunu bile bile, bilerek yapmıştır. Kasti yapmıştır diye.

"YAŞINI BÜTÜYMESEK 3-4 YIL HAPİS YATACAKTIM

H.K.G: Karakol olayı. Orda yaşımı büyütmüştük dimi.

Kadir İstekli: Yaşını büyüttük. Yoksa ben giriyodum içeri da. 3 sene 4 sene yatacaktık. Onu affetmiyo ki devlet ona bakmıyor yani.

H.K.G: Orda nasıl benim yerime başkası girmişti.

Kadir İstekli: Başkası girdi.

"ANNEYE İHTİYACIM VARDI KOCAYA DEĞİL"

H.K.G: Ya da kendimi dışlanmış gibi hissediyorum gerçekten öyle. Yani annemler kahvaltı yapıyorlardı. Kahvaltı daha bitmeden, ta burdayken yani. Yukarı çık H. K. sen. Böyle demeleri çok ağrıma gidiyordu.

Kadir İstekli: Ama ben varım yukarda da. Kocan var yukarda.

H.K.G: Ama öyle algılamıyor işte. Küçücüksün daha 7 yaşlarındasın. Bi şey dicem, o zaman bi kocaya değil, anneye ihtiyacın var senin. Nasıl vermeyebilirler ki. 6 yaşında birlikte olduk. Senelerce her derse geldiğimde beraber olduk. Ondan sonra düğünden önce, nasıl vazgeçtik biz diyebileceklerdi.

Kadir İstekli: Yani vazgeçmezlerdi de, korkuturlar dı yani anladın mı. Hepsinin şifrelerini gösterdiler da. Düğünden önce afedersin Adem C., , İstanbul'dan gelip sizi alıp götürmedim mi orda, ben buardayken he. Ya hep tehditti onların hepsi.