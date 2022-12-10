Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

10.12.2022 16:19
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 13 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. 37 haftalık gebe olduğu ortaya çıkan Suriye uyruklu kız çocuğu, bir yıl önce ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirilmiş.

Bismil Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve geçici koruma statüsünde sığınmacı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 yaşındaki Maram Harba'nın muayenesinde 37 haftalık gebe olduğunu tespit eden doktorlar durumu hastane polisine bildirdi. İfadesi alınan küçük kız bir yıl önce ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiğini, bu nedenle hamile kaldığını söyledi. Bu ifade üzerine küçük kızın babası Ahmad Harba ile annesi Emne El Daas gözaltına alındı.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ

Sözcü'de yer alan habere göre; aile, kızlarını kendi rızasıyla kendileri gibi Suriyeli mülteci olan Mouhammad Temir ile evlendirdiklerini, Türkiye'de evlilik yaşı sınırı olduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediklerini belirtti.

"GERÇEK YAŞINI BİLMİYORDUM"

Bu ifade üzerine küçük kızla imam nikahı kıyarak evlenen 24 yaşındaki Mouhammad Temir de gözaltına alındı. Temir ifadesinde, Maram ile bir yıl önce ailesinin de onay vermesi üzerine imam nikâhıyla evlendiklerini belirterek, "Evlendiğimizde fiziksel görünümüne göre 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını bilmiyordum. Suriye'de evlilik yaşı olmadığı için bunun Türkiye'de yasak olduğunu da bilmiyordum. Sorun olacağını bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım" dedi.

"RIZAMLA EVLENDİM ŞİKAYETİM YOK"

Mağdur Maram Harba da ifadesinde, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra Türkiye'ye geldiğini ve Mouhammad ile burada tanışıp evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "İlk cinsel birlikteliği de imam nikâhından sonra yaşadım ve şu anda 9 aylık hamileyim. Bizim ülkemizde evlilik yaşı olmadığı için Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum, rızamla evlendiğim için kimseden şikâyetçi değilim" ifadelerini kullandı.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa gereği 15 yaşından küçük çocuğun rızasının olamayacağı için çocuğun annesi, babası ve evlendirildiği kişi hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30'ar yıl hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, mağdur çocuk ile evlendiği kişi arasında cinsel birlikteliğin çocuğun 15 yaşından küçük yaşta olduğu, bu duruma anne ve babasının da rıza göstererek bu suça yardım ettikleri ifade edildi. Üç sanığın da fikir ve eylem birliği içinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işledikleri kaydedildi. Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

YORUMLAR (1)
500
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 339 OLDU DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 339 OLDU Trabzon'da 'AK Parti Siyaset Akademisi Kadın' programı başladı Trabzon'da 'AK Parti Siyaset Akademisi Kadın' programı başladı

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı
16:17 59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni klibinde çırılçıplak kamera karşısına geçti
16:15 Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kendi adımıza son defa destek istiyoruz
15:55 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
15:45 Şarkıcı Cansever içinde kalan uhdeyi anlattı: Bir çocuğumun olmasını isterdim
15:23 Tepkilerin dinmediği Messi için Meksika'dan olay hamle! Teklif meclise iletildi
15:03 Pasaport başvurularında büyük artış! Başvuru sayısı günlük 8 binden 48 bine yükseldi
14:57 Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Fırtına için saat verdi
14:38 Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi
14:05 Ankara'da alışveriş izdihamı! İndirimden tencere almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ısırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 17:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement