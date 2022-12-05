Hiranur Vakfı Suriye'de Gıda ve Kıyafet Dağıtımı Gerçekleştirdi

Kışlık Kıyafetler Yerine Ulaştı

Düzenli olarak topladığı bağışlarla dünyanın farklı noktalarında açlık, sefalet ve yoksullukla mücadele eden toplumlara destek sağlayan Hiranur vakfı, Suriye halkına yönelik bir kampanya yürüterek hayırseverlerden topladığı bağışlarla Suriye'ye gıda paketi ve kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Vakfın hazırladığı gıda paketinde bir ailenin gündelik yaşamında tüketmesi gereken kalori miktarına paralel olarak gereçler yer alıyor. Birçok gıda ürününün bulunduğu paketler, özellikle yoğun açlığın hissedildiği ülkelerde yaşayan insanlara hayat veriyor. Suriye'nin yanı sıra Hiranur vakfı, Afrika gibi açlık ve susuzluğun yüksek düzeyde olduğu bölgeler için de çeşitli yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

Hiranur; Müslümanların Umut Kapısı

Öte yandan Hiranur vakfı, Suriye dışında da birçok toplum ve halka yardım etmeye devam ediyor. Özellikle Afrika'da yaşanan açlık ve susuzluk sorunlarına karşı yardım kampanyaları başlatan vakıf, gıda paketleriyle fakirlik içerisinde yaşayan halklara ulaşıyor.

Ayrıca gıda paketlerinin yanı sıra Hiranur vakfı, dünyanın farklı lokasyonlarında çeşitli ihtiyaçlara sahip olan insanların derdine de deva oluyor. Su kuyusu, kurban bağışı, gıda paketleri, ekmek bağışı, giyim paketi gibi birçok yardım projesi düzenleyen Hiranur vakfı, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatıyor.