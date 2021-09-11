Hırçın kükreme sesleri ürküttü! İşte beyaz aslan ve kaplanın nefes kesen kapışma anı - Son Dakika

Ormanın kralı olarak bilinen aslan ile ona yakın güçteki hayvanlardan biri olan kaplanların mücadelesi her zaman merak ediliyor. Doğal yaşamın iki yırtıcısı zaman zaman karşı karşıya da gelebiliyor. Yine sosyal medyada bu iki yırtıcının karşı karşıya geldiği anlar, kullanıcılarla paylaşıldı.

ASLAN HEMEN ÜSTE ÇIKTI

Videoda iki kaplan yer alırken, ormanlar kralı aslanın tek başına kaldığı görülüyor. Kaplanın saldırıya geçmesi ve üstünlüğü sağlamasının ardından kendini hemen toparlayan aslan, kısa sürede kavgaya eşitlik getirdikten sonra üstünlüğü eline alıyor. Bu sırada kavgaya dahil olmak isteyen ikinci kaplan ise aslanın koyduğu tavrın ardından kavgaya girmekten vazgeçiyor. Bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.