Hırdavat borcu cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Hırdavat borcu cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

14.10.2022 09:51
Hırdavat borcu cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da yeğeninin hırdavat borcu yüzünden öldürülen şahsın katil zanlısı olduğu öne sürülen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da yeğeninin hırdavat borcu yüzünden öldürülen şahsın katil zanlısı olduğu öne sürülen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Ekim günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şeyhmus Doğan'ın (43) yeğeni H.D., bir süre önce Müslüm Turğay'dan (26) 20 bin liralık hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., 10 bin lira ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı. Müslüm Turğay, kardeşi Esmer Turğay (23) ile birlikte H.D.'nin evinin önüne gitti. H.D.'nin aynı yerde oturan amcası Şeyhmus Doğan ile akrabaları sokağa inince, Müslüm Turğay tabancayla ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

O anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pozantı ilçesindeki bir yayla evinde saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, Müslüm ile kardeşi Esmer Turğay'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Müslüm Turğay, ifadesinde "Telefonla arayıp, paramı istedim. İstediği gün ödeyeceğini söyleyip, küfretti. Ben de konuyu konuşmak için evine gittim. Kalabalık bir şekilde dışarı çıkınca, kendimi korumak için ateş açtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Gülbahçesi Mahallesi, Şeyhmus Doğan, Müslüm, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırdavat borcu cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırdavat borcu cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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