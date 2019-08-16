Son Dakika Haberleri: Hırdavat deposunda yangın
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Hırdavat deposunda yangın

15 dakika önce

Çorum'da bir firmaya ait hırdavat malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Çorum'da bir firmaya ait hırdavat malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara yol açtı.
Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait hırdavat malzemelerinin bulunduğu tek katlı depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını bitişikteki depoya sıçramadan söndürdü. Daha sonra depo sahipleri, ekiplerin koordinesinde içerideki malzemelerini dışarı çıkardı.
Yangında, hırdavat deposu kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:58 Kaynak: AA
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