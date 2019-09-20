Son Dakika Haberleri: Hırdavat sektörü 700 bin kişiye istihdam sağlıyor
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Hırdavat sektörü 700 bin kişiye istihdam sağlıyor

1 saat önce

Hırdavat sektörü 700 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Hırdavat sektörü 700 bin kişiye istihdam sağlıyor, System.String[]

Hırdavat sektörü 700 bin kişiye istihdam sağlıyor.


Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), sektör sorunlarına çözüm bulmak ve iş birliklerini geliştirmek için sanayi ve ticaret odalarına ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.


HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İSO'yu ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Hırdavat sektörünü daha da iyi seviyeler getirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Hırdavat sektörünü kapsayan gtip ve nace kodlarına göre sektör analizleri, sektör envanteri, veri ve bilgi akışı konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü, TOBB'den gelen sıralamaya göre nacelerin oluşturulduğu belirtildi, nace kodları üzerinde ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. TOBB'da da hırdavat sektörü meclisinin olması gerektiği belirtildi. Hırdavat sektörü bazlı PMI anketi yapılması görüşüldü" dedi.


Hırdavat sektörünün birçok sektör ile iç içe olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü birçok sektörde kullanılıyor. Savunma sanayisi, beyaz eşya, tarım makinaları sektörüne kadar birçok sektörde biz varız. Bu algının tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Ürünün kalitesine, sağlamlığına, işlevselliğine, tasarımına sektör olarak katkıda bulunuyoruz. Göz ardı edilemeyecek büyüklüğümüz var. 14 bin sektör paydaşımız var. 700 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak daha da iyi seviyelere gelmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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