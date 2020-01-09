Hırdavat sektöründe hedef 9 milyar dolar ihracat

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün geçen yıl 8,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, "Bu yıl sektör olarak dış ticaret fazlamızı daha da artırmayı ve 9 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Tecdelioğlu, hırdavat sektöründe 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve bu yıla ilişkin hedeflerini paylaşmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hırdavatın, Türkiye genelinde 14 bin sektör meslektaşı ve 635 bin çalışanla en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "bağlantı elemanları", "el aletleri", "kesici ve aşındırıcı takımlar", "mobilya aksesuarları", "kaynak ve tel grubu", "kilit ve aksesuarları", "iş güvenliği malzemeleri" ve "genel hırdavat" olmak üzere 8 alt ürün grubundan oluştuğunu söyledi.

Tecdelioğlu, sektörün HISİAD çatısı altında toplanmasının ardından 80 üyeye ulaştığını aktararak, bu sayının yakın bir zamanda 100'ün üzerine çıkacağı bilgisini verdi.

Hırdavat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, eskiden sektörün tanımlanmaması nedeniyle başka sektörlerin bünyesinde yer almak zorunda kaldığını anlatan Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Sektör kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayamadı ve hak ettiği konuma gelemedi. HISİAD ile sektörün global ölçekte tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği zemini oluşturmak için her platformda temsili eksiksiz bir şekilde sağlanacak. Hırdavat sektörü hem ürettiği ürünler tek başına değerlendirildiğinde hem de hizmet ettiği endüstriler düşünüldüğünde sanayi çarkının önemli dişlilerinden birisi. İnşaat sektörü, savunma, otomotiv, havacılık gibi endüstrilerde yaratılan katma değerde, sektörün bu sanayi dallarına sunduğu ürünlerin niteliği de oldukça önemli."

"Ana hedefimiz ithal ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak"

Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sanayinde üretilen katma değerin üretim değeri içindeki payının 2010'daki yüzde 26,4 seviyesinden bugün yüzde 31,4'e yükseldiğine dikkati çekti.

Hırdavatın, yüksek katma değerli üretim yapan ve son iki yıla bakıldığında dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, "Geçen yıl 8,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yıl sektör olarak dış ticaret fazlamızı daha da artırmayı ve 9 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tecdelioğlu, kilogram başına ihracat fiyatının Türkiye'de ortalama 1,38 dolar düzeyindeyken, kendi sektörlerinde bu rakamın 5,17 dolar olduğunu dile getirdi.

Kilogram fiyatı en yüksek olan ürünlerinin matkap, kesici takımlar ve el aletleri şeklinde sıralandığını aktaran Tecdelioğlu, şunları söyledi:

"Hırdavat sektörü ürünleri otomotiv üretiminin yüzde 3'ünü oluştururken, yapı sektöründe bu oran yüzde 5'lere yükseliyor. Türkiye, üretimde ve teknolojide çok iyi bir noktada. Ana hedefimiz de ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak. İthal edilen ürünlerle ilgili çok detaylı bir analiz yapıyoruz. Yakında kapsamlı bir rapor ortaya çıkacak ve bu yıl içinde düzenleyeceğimiz çalıştayda raporu tüm sektöre açıklayacağız. Türkiye'de üretilmesi mümkünken ithal edilen ürünleri tek tek ortaya koyup bir üretim atağı başlatacağız. Örneğin Türkiye'ye 9,3 milyon dolarlık iğne ve cımbız ithalatı yapılıyor. Savunma sanayine ve otomotive bijondan kilide kadar her türlü parçayı üretip bunu tüm dünyaya ihraç edebilen bir sektör neden boşu boşuna bu kadar ithalat yapsın? Hepsini ortaya koyup sektöre yeni kapılar açacağız."

"Rusya, ABD ve İngiltere hedef pazarlarımız olacak"

Sektörün ihracat pazarları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tecdelioğlu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Almanya, Irak, Fransa, Romanya ve ABD olduğunu aktardı ve "Hırdavatta dünyanın en büyük iki ülkesinden biri olan Almanya'ya yapılan 1,3 milyar doların üzerindeki ihracat, Türk hırdavat sektörünün gücünü gösteriyor." yorumunu yaptı.

Tecdelioğlu, Türkiye'nin, Avrupa kalitesindeki ürünleri Uzak Doğu fiyatına satıp ciddi bir pazar elde ettiğini vurgulayarak, en fazla ihraç edilen ürünlerin de el aletleri, kilitler, bağlantı parçaları, kelepçe ve bobinler, mobilya aksesuarları, plastik hortum ve borular olduğunu söyledi.

Sektöre yeni pazarlar yaratabilmek ve mevcut pazarları kuvvetlendirebilmek adına fuar katılımları gerçekleştirip ticaret heyetleri düzenleyeceklerini ve alım heyetleri getireceklerini anlatan Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

"2020 ihracat hedefimiz 9 milyar dolar. Dış ticaret fazlasını 1,5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Esas pazar Avrupa olmak kaydıyla Rusya, ABD ve İngiltere hedef pazarlarımız olacak. Amerika'yla hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret bizim için çok büyük bir potansiyel anlamına geliyor. ABD'de kurmayı planladığımız lojistik merkezleri ve depolar bölgeye olan ihracatımızı artıracak. İngiltere'de de Brexit sonrası çok önemli fırsatlar doğabilir. Bunun yanında Latin Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarını da önemsiyoruz, ancak her iki bölgede de uygulanan yüksek vergiler pazara girişi zorlaştırıyor. Latin Amerika'da Meksika ve Brezilya, Kuzey Afrika'da da Fas ve Cezayir'le imzalanabilecek Serbest Ticaret Anlaşmaları ihracatımızı ciddi oranda artırabilir."

Tecdelioğlu, Türkiye'nin Otomobili projesine de değinerek, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli elektrikli araç projesinin bir parçası olmaktan gurur duyacağız. Türkiye, otomotiv yan sanayisinde güçlü bir ülke. Yerli otomobilin hırdavatı da yerli olsun. Biz sektör olarak tüm parçaları üretmek için hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.