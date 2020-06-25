Hırdavat sektöründen 213 ülkeye ihracat - Son Dakika

Hırdavat sektöründen 213 ülkeye ihracat

Hırdavat sektörü bu yılın ilk beş ayında 213 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Hırdavat sektörü bu yılın ilk beş ayında 213 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

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Almanya, Irak ve Azerbaycan ilk üç sırayı paylaştı. Sektör 2020 ihracat hedefini pandemi nedeniyle revize etti. Hedef 7 milyar dolar ihracat.


Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Küresel salgın hemen her sektörü olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi ancak oturup karalar bağlamak yerine ihracat özelinde alternatifler geliştirmeye gayret ettik ve gerekli tedbirleri aldık. Sektörümüzün 2020 yıl sonu ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 15-20 azalış ile 6,5-7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İhracatımızın her ne kadar yüzde 40 gibi büyük bir oranını Avrupa ülkelerine yapıyor olsak da Hırdavat Sektörü olarak dünyanın dört bir yanına ulaşmış durumdayız. Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırası ile Almanya, Irak, Azerbaycan, Hollanda ve Amerika oldu. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, İrlanda, Tayvan ve Malezya bu dönemde ihracatımızın artış gösterdiği ülkeler oldu" dedi.


Pandeminin küresel tedarik zinciri sisteminde yeni bir dönemi başlatacağını ifade eden Tecdelioğlu, "Ürün ve hammadde tedariğinde süreci hafif geçiren ülkelerin avantajlı olacağını ve bu kapsamda ülkemizin ciddi fırsatlar elde edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte özellikle sektör olarak hedeflediğimiz Amerika pazarı için etkin çalışmalar yapmak ve bu değişim sürecini fırsata çevirmek. Hırdavat sektörü olarak bu süreçte koşullarımızı zorlayarak üretime devam ettik ve hiçbir fabrikamız tamamen kapanmadı. Pandemi sonrasında özellikle MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde çeşitli işbirlikleri ve STA anlaşmalarıyla ihracata pozitif anlamda bir fırsat doğacağını düşünüyoruz. Kaldı ki bu bölge ile yıllık ihracatımız halihazırda yaklaşık 40 milyar dolar seviyelerinde. Bu bölge bizim için büyük bir pazar. Bu pasta daha da büyüyebilir. Ticaret Bakanlığımız ile bu konu özelinde bir iş birliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Azerbaycan, İhracat, Almanya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırdavat sektöründen 213 ülkeye ihracat - Son Dakika

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