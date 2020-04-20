Hırdavat sektöründen "e-ihracat platformu ve sanal fuar" talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hırdavat sektöründen 'e-ihracat platformu ve sanal fuar' talebi - Son Dakika Ekonomi

Hırdavat sektöründen "e-ihracat platformu ve sanal fuar" talebi

6 saat önce

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Küresel ticaret, ihracat ve fuarlar ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacak.

Hırdavat sektöründen

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Küresel ticaret, ihracat ve fuarlar ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacak. Ticaret Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin öncülüğünde alt yapısı güçlü ve sürdürülebilir bir e-ihracat platformu kurulmalı." ifadelerini kullandı.

HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Kovid-19'un küresel ticarete etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen küresel ticaretin 3 yıldan önce eski günlerine dönemeyeceğini belirten Tecdelioğlu, etkin çözümün e-ihracat platformunun kurulması ve sanal fuar sistemi olduğunu aktardı.

Tecdelioğlu, 2019'u 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörünün, küresel ticaretin devam etmesi için projeler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Küresel ticarette ve özellikle ihracatta salgın öncesi günlere dönebilmek için 1 ile 3 yıllık bir sürece ihtiyaç olduğunu aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi, iki farklı konu başlığı altında değerlendirilmeli. Sağlık ve ekonomik anlamda ifade etmemiz mümkün. Önce sağlık tarafını halletmemiz gerekiyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Diğer yandan ekonomik tedbirler de yürürlüğe alındı ancak şu bir gerçek ki küresel ticaret, ihracat ve fuarlar ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacak. Önerilerimize gelirsek, Ticaret Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin öncülüğünde alt yapısı güçlü ve sürdürülebilir bir e-ihracat platformu kurulmalı.

Bu platformun altında e-mağaza, sanal fuar ve dijital pazarlama kolları yer almalı. Pandeminin etkileri tamamen kaybolana kadar fuarlar dijital ortamda yapılmalı. Dernek olarak böyle bir platformun kurulmasına destek olmaya hazırız."

Tecdelioğlu, ticaretin ancak teknolojiyi odak noktasına alarak bu tip projelerle sürdürülebileceğini, aksi taktirde ekonomik pandemiye yakalanmanın kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Rakamların da bunu açıkça gösterdiğine dikkati çeken Tecdelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'u dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörünün sadece 1-15 Nisan aralığındaki ihracatı yaklaşık yüzde 31 düşmüş durumda. Bu düşüş hemen her sektörde doğal olarak devam edecek ancak bunun önüne geçebilmemiz mümkün. Tüm paydaşlarımızda hızlıca aksiyon almamız gerekiyor."

E-ihracat platformunda lojistiğin önemine atıfta bulunan Çetin Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türk Hava Yolları'nın kargo taşımacılığı anlamında üreticilere ve ihracatçılara destek verebileceğini ve bu desteğin Türk ekonomisine büyük bir katma değer yaratacağını ifade etti.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:08 Kaynak: AA

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