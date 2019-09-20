Hırdavat sektöründen İSO'ya ziyaret

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneğince (HISİAD) İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) gerçekleştirilen ziyarette, hırdavatın diğer sektörlerden ayrılması gerektiği, bu kapsamda komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü.

HISİAD açıklamasına göre, hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen dernek, sektör sorunlarına çözüm bulmak ve iş birliklerini geliştirmek için sanayi ve ticaret odalarına ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dernek yetkililerince İSO'ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Açıklamada, ziyarette yaptığı konuşmaya yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, hırdavatın büyük bir sektör olduğunu belirterek, "Sektörün temsilcilerini burada ağırlamak çok güzel oldu. Sektör, Türkiye genelinde bütün ticaret ve sanayi odalarında maalesef birçok sektörle birleşmiş durumda. Hırdavat sektörünün diğer sektörlerden ayrı anılması gerekiyor. Bu konuda desteğimizi sunacağız. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bu önerimizi ileteceğiz. Diğer odaların da bunu örnek almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise hırdavat sektörünü daha da iyi seviyelere getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İSO ziyaretimiz sonrasında hırdavat sektörünü kapsayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kodlarına göre sektör analizleri, sektör envanteri, veri ve bilgi akışı konularında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü. TOBB'den gelen sıralamaya göre NACE'lerin oluşturulduğu belirtildi ve NACE kodları üzerinde ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. TOBB'de de hırdavat sektörü meclisinin olması gerektiği belirtildi. Hırdavat sektörü bazlı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketi yapılması görüşüldü."

Hırdavatın birçok sektörle iç içe bulunduğuna dikkati çeken Tecdelioğlu, savunma sanayisi, beyaz eşya, tarım makinaları gibi birçok sektörde var olduklarını ifade etti.

Tecdelioğlu, bu algının tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğine işaret ederek, "Ürünün kalitesine, sağlamlığına, işlevselliğine, tasarımına sektör olarak katkıda bulunuyoruz. Göz ardı edilemeyecek büyüklüğümüz var. 14 bin sektör paydaşımız var. 700 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak daha da iyi seviyelere gelmeyi hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.