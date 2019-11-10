Hırdavatçılar gözünü Rusya'ya dikti

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Rusya'nın hırdavat sektöründe Türkiye'den 190 milyon dolarlık ithalatının olduğunu ancak dünya geneli ithalatla karşılaştırıldığında önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtti.



Hırdavat sektörü gözünü Rusya'ya dikti. Sektörü daha da ileriye getirmek için Rusya pazarının önemli olduğunu belirten İDDMİB Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, "Rusya 140 milyon üzerinde nüfusu, 14 bin dolar üzerindeki kişi başı milli geliri ve yıllık 15 milyar dolar civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca sektör vergilerinin de yüzde 3-15 civarında olması cazip bir pazar haline getiriyor. Rusya pazarına giriş kapılarından biri olduğunu düşündüğümüz MITEX fuarının da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüşündeyiz" dedi.



Sektörün dünya ihracatının 200 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirten Tecdelioğlu, dünya genelinde en fazla ihracat yapan 3 ülkenin sırasıyla 31 milyar dolar ile Çin, 20 milyar dolar ile Almanya ve 13 milyar dolar ile ABD olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 7.2 milyar dolarlık ihracat ile dünya genelinde 23. sırada yer aldığını ve dünya geneli ihracattan ancak yüzde 1 pay alabildiğini söyleyen Tecdelioğlu, üretim anlamında Türkiye genelinde 13 bin üzerinde ihracatçı ve imalatçı firma bulunduğunu ve bu firmaların 650 bin civarında bir istihdam oluşturduğunu söyledi.



Sektörel olarak 2019 yılı sonunda ihracatta yüzde 11'lik bir artış beklediklerini vurgulayan Tecdelioğlu, "Bu yıl sektörel anlamda Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE'yi kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse farklı projelerimiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL