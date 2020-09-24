Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor - Son Dakika

Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) öncülüğünde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretimine başlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) öncülüğünde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretimine başlandı.

Baraj gölünün Kırşehir kıyısında, balık verimliliğini araştıran KAEÜ akademisyenleri, bölgede üretim yapmak isteyen girişimcilere öncülük etti.

Bölgede 2017 yılında alabalık üretimi için model oluşturması amacıyla üniversite tarafından kurulan tesiste, deneme üretiminin başarılı sonuçlanmasının ardından çok sayıda girişimci kente geldi.

Özel bir işletme, KAEÜ laboratuvarlarında geliştirilen metotla, özel probiyotikleri kullanarak kırmızı etli somon üretimine başladı.

KAEÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim metodunu üniversitede geliştirdiklerini ve sahada ilk kez uygulandığını söyledi.

İçerisinde mikroorganizmalar bulunan probiyotikleri balık yemine ilave ettiklerini anlatan Yavuzer, şunları kaydetti:

"Yavru alabalıkların bağırsaklarını özel probiyotiklerle güçlendirdik. Bu, balığın gelişim oranını hızlandırırken, hastalanma oranını da düşürdü. Ayrıca bu probiyotikler, balığın duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesini arttırıp, etini daha lezzetli bir seviyeye getirdi. Balıktaki Omega 3 ve 6 oranını da artırdı. Bu metotla yavru alabalık, 1,5-2 kilogram seviyesine ulaştığında kırmızı etli somon haline geldi. Bu uygulama doğal yollardan yetişen somonun kırmızı etine damak tadı açısından ciddi katkı sağladı."

Yavuzer, çalışmayı yıllık 500 ton üretim yapan özel bir tesiste uyguladıklarını dile getirerek, "Bu metotla balıklarda herhangi bir hastalık yaşanmadı, ciddi ölümlerin önüne geçerek sağlıklı balık nesilleri yetiştirmeyi başardık." dedi.

Kırmızı etli somonların, büyükşehirlere ve yurt dışına satışının yapıldığını anlatan Yavuzer, üretim yapmak isteyenlerle tüm analiz sonuçlarını ve yeni bilimsel metotları da paylaşacaklarını anlattı.

Balık üssü hedefi

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise bölgede yıllık 500 ila bin ton üretim hacmine sahip firmaların bulunduğunu belirtti.

Üniversitenin bilimsel araştırmalarının öncülüğünde, bölgeyi balık üssü haline getirerek Kırşehir'e ekonomik değer kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, bölgede aktif olarak üretim yapan 5 firma bulunduğunu ifade etti.

Karakaya, 30'un üzerinde girişimcinin de üretim tesisi kurmak için başvuru yaptığını, 3 bin tona yakın olan yıllık alabalık üretiminin gelecekte 10-12 bin tona yaklaşmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor

Kırşehir, Karakaya, Balık, Baraj, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Yemek parası istediği yaşlı adamın cüzdanını çaldı Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı
Türkiye incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar kazandı Türkiye incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar kazandı         
13:29
Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek         
13:17
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
Arnavutköy'de cinnet getiren adam önce karısını sonra arkadaşını öldürdü Arnavutköy'de cinnet getiren adam önce karısını sonra arkadaşını öldürdü         
12:04
Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı         
11:51
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı         
10:20
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum         
09:59
Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti         
09:50
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı         
08:54
Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor         
08:40
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 13:45:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei