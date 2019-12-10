Son Dakika Haberleri: Hirfanlı Barajı HES personeline afet bilinci eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Hirfanlı Barajı HES personeline afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Hirfanlı Barajı HES personeline afet bilinci eğitimi verildi

7 saat önce

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) personeline temel afet bilinci eğitimi verdi.

Hirfanlı Barajı HES personeline afet bilinci eğitimi verildi, System.String[]

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) personeline temel afet bilinci eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hirfanlı HES Konferans salonu ve bahçesinde personele, iş yerlerinde yaşanabilecek afetler, afetler sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

İş yerlerinde önceden hazırlanması gereken afet planına göre personelin uygun hareket etmesi gerektiği, azami dikkatli çalışmaları, yaşanabilecek afetlerde doğru davranışlar anlatıldı.

Kamu binaları, iş yerleri ve çevrede bulunan büyük binaların bölgede oluşabilecek tüm afetlere, yangın ve benzeri kazalara karşı bütün önlemlerini almış olmaları gerektiği hatırlatıldı. Oluşabilecek kayıp ve zararın minimuma indirilebilmesi için ise tedbirlerin alınması ve sık sık kontrol edilmesi istendi.

Eğitimde, afette yapılması gerekenler, afet sigortası, afet ve acil durum çantası, toplanma alanları, yapısal ve yapısal olmayan riskler konuları da anlatıldı.

Eğitim sonrası tahliye, sedye ile yaralı kurtarma tatbikatları yapılırken, İl AFAD Müdürlüğüne ait yeni nesil arama kurtarma araçları ve ekipmanları da tanıtıldı.

Hirfanlı Barajı, AFAD, HES, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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