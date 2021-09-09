Hirfanlı Barajı'nda sular kuraklığın etkisiyle çekildi - Son Dakika

Hirfanlı Barajı'nda sular kuraklığın etkisiyle çekildi

KIRŞEHİR – Hirfanlı Barajı'nda kuraklığın etkisiyle azalan su objektiflere yansıdı.

Kırşehir ile Şereflikoçhisar arasında Kızılırmak üzerinde 1953-1959 yılları arasında inşa edilen enerji üretimi ve taşkın kontrolü amaçlı baraj olan Hirfanlı Barajı'nda kuraklığında etkisiyle sular çekildi. Suyun çekilmesi drone ile görüntülenirken, barajda balıkçılık yapan Celal Ülgü, suyun çekilmesi ile balıkçılığın bitme noktasına geldiğini söyleyerek, "Hava sıcaklılarının etkisi kuraklığın baş gösterdiği bölgede bataklık ortaya çıktı. Balıkçıların da işini çok engelliyor" dedi.

Gittikleri piknikte çektikleri görüntüler ile kuraklığı gözler önüne seren Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Yasin Yavuz da, arkadaşlarıyla geldiği piknikte suların çekildiğini gördüklerini belirtti. Yavuz, " Türkiye'nin gerçeklerinden bir tanesi olan kuraklık maalesef Hirfanlı Barajında da kendini gösterdi. Bu durum ciddi manada bizleri üzüyor. Hirfanlı, bitkiler, hayvanlar ve doğal denge açısından da çok önemli bir bölge. İnsanların kullanımı kadar, hayvanların da yaşam alanı. Bölge, filamingo, martı ve birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Kırşehir ve Aksaray illeri için de bölge sosyal, ekonomi, tarım ve hayvancılık açısından da çok önemli, Seyfe Gölünde suların çekilmesi sonrası Hirfanlı Barajında oluşan görüntülerde bizi endişelendirdi" ifadeleri kullandı.