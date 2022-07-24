Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı

ANKARA ile Kırşehir arasında yer alan Hirfanlı Baraj Gölü'nde tespit edilen, halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen 10 bin adet 'sepet ağ', Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı. Şu ana kadar Türkiye'de bir noktada çıkarılan en çok ağ olarak kayıtlara geçen olayda, ağlara takılan yüzlerce canlının öldüğü belirlendi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 2017 yılından bu yana deniz, göl ve barajlar, su canlılarına tuzak olan terk edilmiş hayalet ağlardan temizleniyor. Geçen hafta, şu ana kadar bir noktada tespit edilen en yoğun hayalet ağa Hirfanlı Baraj Gölü'nde rastlandı. Gölde tespit edilen hayalet ağ türlerinden 10 bin adet sepet ağ, görevliler tarafından çıkarıldı. Balıkçıların da desteği ile yapılan çalışmada çıkarılan sepet ağlara takılan yüzlerce canlının öldüğü belirlendi.

'GÖLÜN TABANI SEPETLERLE DOLU'Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, DHA 'ya yaptığı açıklamada, balıkçılardan destek alarak Hirfanlı'daki çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Bu büyüklükteki gölden 300- 400 tane sepet çıkar diye tahmin ediyorduk. 10 bin sepet çıkması gölün tabanının neredeyse komple pinterler (sepet) ile dolu olduğunu gösteriyor. Balıkçılarımız bu ağların temizlenmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Pinterlerin bırakılması gelecekte hem kendi ekonomimize hem de birçok sucul biyoçeşitliliğe zarar verecek bir yapı, bunların mutlaka temizlenmesi gerekir" dedi.'1 MİLYON DEKAR SU ARAZİSİNİ TARADIK'Hayalet ağ ve sepetlerin deniz canlılarının ölmesine ve biyoçeşitliliğin zarar görmesine neden olduğunu vurgulayan Atalay, "Ağlar bazen balıkçı istemese de dallara, kayalara, parçalara takılarak orada kalıyor. Siz onu alamıyorsunuz ama pek çok canlı oraya geliyor, takılıyor ve ölmelerine neden oluyor. Bakanlığımızın bu ağların temizlenmesi konusunda yaptığı mücadelede son yıllarda uzmanlaştık. Tecrübemiz arttıkça da çıkarılan ağ ve sepet miktarı artıyor. Bu kapsamda ülke genelinde 1 milyon dekarın üzerinde su arazisini kontrol ettik ve ağları çıkarıyoruz. Ankara 'da sepet, pinter diye tabir edilen ağlardan 10 bin tane çıkardık. Buna benzer diğer göl ve barajlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın bildiği ağların, sepetlerin temizlenmesi gereken yerler varsa bildirdiklerinde temizliyoruz" diye konuştu.'ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞÜYORLAR'Atalay, vatandaşları uyararak, "Bir hafta sonu pikniğine gidildiğinde, 15 dakikalık bir balık yakalama deneyiminiz, belki de ağın takılması ile yıllar süren hayalet ağa dönüşmesine sebep oluyor. Ağ ya da sepet bir bölgede suyun içinde unutulduğunda oraya bir canlı giriyor, ölüyor. Diğer canlılar bunu yem olarak kabul ediyor ve o da takılıp ölüyor. Bu döngü, o ağlar parçalanana kadar devam ediyor. Hem halkımız hem de amatör olarak balıkçılık yapan vatandaşlarımızın bıraktığı ağlar, son derece tehlikeli bir ölüm tuzağına dönüşüyor, su canlıları, kuşlar ve sürünenler için. Pek çok canlının ölmesine neden oluyor" dedi.'1,7 MİLYON CANLININ HAYATINI KURTARDIK'

Atalay, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 545 bin metrekare hayalet ağ, 10 bin adedi Hirfanlı'da olmak üzere toplam 25 bin adet de sepet ağ çıkarıldığını kaydetti. Atalay, "Ağların çıkarılması ile bu şekilde en az 1,7 milyon canlının hayatını kurtardığımızı tahmin ediyoruz. Müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde de pek çok alanda bu hayalet ağların temizlenmesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.