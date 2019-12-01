Son Dakika Haberleri: Hirfanlı Gölü'nde alabalık ve somon üretimi
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Hirfanlı Gölü'nde alabalık ve somon üretimi

6 saat önce

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, Hirfanlı Baraj Gölünde alabalık ve somon üretildiğini bildirdi.

Hirfanlı Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, System.String[]

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, Hirfanlı Baraj Gölünde alabalık ve somon üretildiğini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Hirfanlı Baraj gölünün su yapısı itibariyle balık üretiminde önemli bir alan olduğunu anımsattı.

Hirfanlı Baraj Gölünün, alabalık yetiştiriciliğinde ve son dönemlerde somon üretiminde merkez olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kurulan balık çiftliklerinde yılda 2 bin 500 ton alabalık yetiştiriliyor. Ortalama 500 gram ağırlığındaki 400 bine yakın küçük somon balıkları ise üretilip Sinop'a gönderiliyor. 2020 yılı mayıs ve haziran aylarına kadar beslenerek 4,5 kilogramlık somon balıkları haline gelecekler. Bu balıklar Japonya, Rusya ve Kanada'ya ihraç edilecek. Zengin bir protein kaynağı olan alabalık üretiminde, denize kıyısı olmayan Kırşehir için önemli bir kazanım. İlimiz su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline gelmeye adaydır. Burada yapılan üretim sonunda hem ekonomik hem de istihdam açısından kente katkı sağlanacak."

Kenan Şahin, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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