Üye Girişi
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu - Son Dakika

Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

09.06.2021 10:41
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu, System.String[]

18 yaşındaki Sevilay Kaya ile imam nikahlı evli olan Azeri Vüsal Oruçov, iki aylık hamile eşinin boğazını kestikten sonra elleriyle genç kadının kafasını vücudundan ayırdı. Oruçov, mahkemede anlattıklarıyla kan dondurdu.

18 yaşındaki Sevilay Kaya ile imam nikahlı eşi Vüsal Oruçov geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sırasında genç adam, iddiaya göre eşini boğazını keserek öldürdü. Genç kadının cansız bedeni, yatak odasındaki yatağın yanında boğazı kesilmiş vaziyette yerde yatarken bulundu.

KANIYLA DUVARA "İHANETİN BEDELİ ÖLÜMDÜR" YAZMIŞ

Cinayet aleti olan kanlı bıçak yatağın üzerinde bulunurken, olay yerinde biri kırık iki telefon görüldü. Bir de genç kadının kanıyla olayın gerçekleştiği odada duvarın üzerinde "İhanetin bedeli ölümdür" şeklinde kanla yazılmış yazı vardı.

"BANA PARA VERECEKSİN, ÇOCUĞU ALDIRACAĞIZ"

İfadesi alınan genç adam, Sevilay Kaya'yı ve ailesini evlerinin inşaat işini yapması vesilesi ile tanıdığını, imam nikahı ile evli olduklarını, olayın gerçekleştiği adreste eşinin ailesiyle beraber yaşadıklarını ancak yaklaşık iki haftadır eve gitmediğini anlattı. Eşinin 2 aylık hamile olduğunu duyduğunu, eşiyle sürekli tartıştıklarını anlatan Azeri koca, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: "Eşim bana 'Seninle olan ilişkim bitti, bana para vereceksin, çocuğu aldıracağız, sen yoluna ben de yoluma gideceğim' dedi. Ben de kendisine 'Benim param yok, vermeyeceğim' dedim. Kapüşonumun cebinde bulunan bıçağı çıkararak Sevilay'ın boğazını kestim.

"CAN ÇEKİŞİYORDU, KAFASINI KOPARDIM"

Sevilay'a ilk darbeyi vurduktan sonra yere düşmüştü. Hırıltı çıkarıyordu ve can çekişiyordu. Ben de oturduğum yerden Sevilay'ın kafasını tutup kendime çekerek ikinci bir sefer boğazını kestim. Sevilay yerdeyken kanıyla duvara parmağımla 'İhanetin bedeli ölüm' şeklinde yazdım."

İfadesi arsından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Oruçov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SENİN KIZIN O..... MU YAPIYOR?"

Maktulün annesi olan Nardane İ. ise Azerbaycan'dan geldiklerini, kızının olayın gerçekleştiği adreste bulunan lokantada çalıştığını, Vüsal ile tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını fakat resmi nikah değil dini nikahlarının olduğunu söyledi. Kızının Vüsal'dan 11 haftalık hamile olduğunu, aralarında sürekli tartışma yaşandığı için çocuğu aldırmak istediklerini, aralarında tartışma yaşandığı için damadının evden ayrıldığını bir süre eve gelmediğini, bu sırada kızının işe ihtiyacı olduğu için alt katlarında bulunan iş yerinde çalışmaya başladığını belirtti. Acılı anne, damadının kendisine mesaj atarak "Senin kızın niye erkeklerin yanında çalışıyor, o..k mu yapıyor " şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Nardane İ, olay günü damadının dükkana geldiği, Sevilay ile görüşmek istediklerini, Sevilay'ın kabul etmesi üzerine yukarı çıktıları bir müddet sonra çığlık sesleri geldiğini ve odada kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü anlattı.

Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Cinayet, Evlilik, İnşaat, Azeri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri 10:37 Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum 10:27 Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! 10:08 İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir 09:52 AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir Yürürlüğe girdi! Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı 09:29 Yürürlüğe girdi! Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı 09:23 "HDP kapatılsın" tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz 09:11 Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin 00:04 Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin

Son Dakika Haberleri
10:41 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu
10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
10:37 Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri
10:27 Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum
10:21 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!
10:09 30 Eylül'e kadar devreye girecek! Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için yeni sistem geliyor
10:08 İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!
09:58 Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam
09:51 AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir
09:43 Evi kurşunlandı! Belediye başkanının aracına bırakılan not da saldırının sırrını çözmeye yetmedi
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Korona, HIV hastası kadında 32 defa mutasyona uğradı Korona, HIV hastası kadında 32 defa mutasyona uğradı         
10:36
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a teklif: Ermeni esirlere karşılık oğlumu vereyim Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a teklif: Ermeni esirlere karşılık oğlumu vereyim         
09:26
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı         
00:28
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı         
23:11
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim         
22:34
Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu         
22:14
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü         
21:13
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz         
17:39
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 10:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement