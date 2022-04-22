Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

22.04.2022 11:45
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı dolayısıyla Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hırka-i Şerif'i ziyaret için Van'dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, "Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor." dedi.

Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş, hasretle bekliyorlar. Kavuştuk, Allah'a şükür." diye konuştu.

Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Ali Yerlikaya, Veysel Karani, Hz Muhammed, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika


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