Hırka-i Şerif, bu ramazan da ziyarete kapalı - Son Dakika

HIRKA-İ Şerif, pandemi nedeniyle bu Ramazan ayında da ziyarete kapalı olacak. Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, bu Ramazan ayında da ziyarete açılmayacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle kapalı kalan kutsal emanetin, vaka sayısındaki artış nedeniyle bu yıl da ziyarete kapalı kalmasına karar verildi. Hırka-i Şerif'in sergilendiği bölüm, geçen yıldan bu yana asma kilitler ile kilitli duruyor.

"SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTTUK"

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir, kapalı kalma kararını üzüntüyle aldıklarını belirterek, "Sağlığı ön planda tutarak, bu senede kapalı kalma kararını aldık muhafız aile olarak. Geçen yıl, 'Umarız seneye Ramazan'da Hırka-i Şerif'e kavuşuruz' demiştik. Kavuşacağımızı da düşünüyorduk ama bu sene de nasip olmadı maalesef. Geçen senekinden bir tık daha yaygın durumda pandemi. Gerek ziyaret eden vatandaşların gerek ziyaret ettiren ekip ve muhafız ailenin sağlığını riske atmamak adına, devletimizin de aldığı önlemler kapsamında, muhafız aile olarak Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmamasına karar verdik. Bu kararı tabi ki üzüntüyle alıyoruz. Gönül isterdi ki bu sene ziyaret ettirelim, çünkü özledik, vatandaşlarımız da özledi, Peygamber efendimizin mübarek emanetiyle buluşmak istiyorlar. Haklılar da ama sağlık en önde geliyor" dedi.

"400 SENEDİR SÜREN GELENEK"

Samir, Hırka-i Şerif'in Ramazan ayı dışında açılmayacağına dikkat çekerek, "Bu 400 senedir süregelen bir gelenek. Bu gelenekle çok fazla oynanmaması, oynatılmaması gerekiyor. Onun için Ramazan'da biz Hırka-i Şerif'e tabiyiz, Hırka-i Şerif bize tabi değildir. Bu yüzden de Ramazan'da açılması gerekiyor. Yüzyıllardır böyle sürmüş bu" şeklinde konuştu.

"İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE ZİYARETE KAPALI KALDI"Samir, Hırka-i Şerif'in ilk kez bu kadar uzun ziyarete kapalı kaldığını belirterek, "Bir kere 2009 yılında Topkapı Sarayı'nın bilim kurulu verdiği rapor doğrultusunda bir sene dinlenmeye bırakılmıştı, konservasyondan önce. Rapor doğrultusunda biz de kapalı kalması kararını almıştık aile olarak. Ondan bu yana hiç bu kadar uzun süre ziyarete kapalı kalmadı. Biz arada girip kontrollerimizi yapıyoruz, hiç açılmadı. Kontrollerimizi yapıyoruz. İnşallah seneye ziyarete açarız" ifadelerini kullandı.

HIRKA-İ ŞERİFHırka-i Şerif, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka. Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır.

- İstanbul