HIRKA-İ ŞERİF, BU RAMAZAN DA ZİYARETE KAPALI - Son Dakika

HIRKA-İ Şerif, pandemi nedeniyle son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ziyarete kapalı olacak.

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif her Ramazan ayında ziyarete açılırdı. Ancak pandemi önlemleri nedeniyle son 2 yıldır kapalı kalan kutsal emanetin bu yıl da ziyarete açılamayacağı belirtildi.

Vaka sayılarının belli bir seviyenin üzerinde seyrettiğini belirten Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir yaptığı yazılı açıklamada, Bilindiği üzere, Covid-19 salgını ülkemizi ve tüm dünyayı iki seneden uzun süredir etkisi altına almıştır. Günümüzde, salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinci ile, bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19'un hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak Ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak dört asırı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz ifadelerini kullandı.