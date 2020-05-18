Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı - Son Dakika

Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı

Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı Veysel Karani'nin 59'uncu kuşaktan torunu Barış Samir: "Cami avlusunda, sosyal mesafenin ihlal edilme riski çok yüksek" Her yıl Ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyarete açılamadı.

Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı

Veysel Karani'nin 59'uncu kuşaktan torunu Barış Samir: "Cami avlusunda, sosyal mesafenin ihlal edilme riski çok yüksek"

İSTANBUL - Her yıl Ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyarete açılamadı. Yoğunluk yerine sessizliğin hakim olduğu Hırka-i Şerif Camii ise havadan görüntülendi.

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen her Ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyarete açılamadı. Hz. Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-ı Şerif'in muhafaza ve ziyaret edilmesi için padişah Sultan Abdülmecid tarafından 1851 yılında yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii bu yıl korona virüs (covid 19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı. Hırka-ı Şerif de bu yıl ziyaretçilerle buluşamadı, sessizliğe bürünen cami ise havadan görüntülendi. Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58 ve 59'uncu kuşak torunları tarafından itina ve dikkatle korunuyor. Caminin anahtarının bulunduğu Veysel Karani'nin 59'uncu kuşaktan torunu Barış Samir, "Önlemlere aldırış etmeden ziyareti yaptırmanın hiçbir anlamı yok. Cami avlusunda olsun hem cami içerisinde olsun sosyal mesafenin ihlal edilme riski çok yüksek. Allah'ın izni ile seneye kimse hasta olmasın hep birlikte ziyaret edelim" dedi.

"Sosyal mesafenin olmadığı bir ortamda ziyaret yapıyorlar"

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmadığını belirten Hırka-i Şerif Camii'nin anahtarının bulunduğu Veysel Karani'nin 59'uncu kuşaktan torunu Barış Samir, "Gönül isterdi ki her sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçisi olan ve vatandaşlarımızın adeta Peygamber Efendimizin emaneti, maneviyatı ile buluştuğu bir ziyaretgahı biz de bu sene ziyarete açalım. Ancak önlemler çok sıkı ve bu önlemlere aldırış etmeden ziyareti yaptırmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü Hırka-i Şerif'in rotası üzerinde belli bir yerden sonra yan yana durarak ve sosyal mesafenin olmadığı bir ortamda ziyaret yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sosyal mesafenin ihlal edilme riski çok yüksek"

Sosyal mesafenin ihlal edilme riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Samir, "Biz bunu sosyal mesafeyi koruyarak yaptıralım deseydik bu yine bazı yerlerde risk edilecekti. Parkurun her metresini kontrol edemeyiz. Böyle riskleri almanın bir anlamı yok. Hem cami avlusunda olsun hem cami içerisinde olsun sosyal mesafenin ihlal edilme riski çok yüksek. Sonuçta camilerimizde ibadete kapalı. Biz de Hırka-i Şerif'i açmama kararı aldık. Allah'ın izni ile seneye kimse hasta olmasın hep birlikte ziyaret edelim" diye konuştu.

"Her yerden çok farklı insanlar geliyor"

Hırka-i Şerif'in 1 milyonun üzerinde ziyaretçisi olduğunu söyleyen Samir, "1 milyonun üzerinde bir ziyaretçi kitlesi var. Buraya da Sibirya'dan Afrika'ya kadar Japonya'ya kadar Güney Kore'ye kadar her yerden çok farklı insanlar geliyor. Avrupa'dan da gelenler çoğunlukta. Bende yurt dışından, Almanya'dan ve farklı yerlerden bu sene açılıyor mu diye telefonlar aldım. İnsanlar oradan bile takip ediyorlar. Hırka-i Şerif bugünkü dünya standardında müzelerde olan en iyi koruma şartlarını sağlayan bir vitrine yerleştirildi. Onun için şuan çok çok iyi şartlarda korunuyor. Her gün ortalama bir futbol stadı dolusu ziyaretçimiz oluyor diyebiliriz" dedi.

Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı

Veysel Karani, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı - Son Dakika

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