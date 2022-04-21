Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı

21.04.2022 16:17
Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 2 yıldır kapalı olan ve yarın ziyarete açılacak Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 2 yıldır kapalı olan ve yarın ziyarete açılacak Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı.

Korona virüs nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif, yarın saat 10.00'da açılıyor. Hazırlıkları tamamlanan Hırka-i Şerif, ziyaretçilerini bekliyor. Hırka-i Şerif, sabah 10.00'da ziyarete açılıp akşam 18.00'da ziyarete kapanacak. Hırka-i Şerif, Ramazan sonuna kadar açık kalacak. Ziyarete gelecek vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyması bekleniyor.

"HER ŞEYİMİZ YAPILDI, YARINA HAZIRIZ"

Son hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Hırka-i Şerif Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, "2 senedir bildiğiniz gibi koronadan dolayı kapalıydık. Burası oldukça yoğun oluyor. Bulaşı engellemek mümkün olmayacaktı. O yüzden kapalıydık. Bugünlerde de salgının seyrelmesi ve yoğun talep üzerine ailemiz son bir hafta peygamber aşıklarına hasret giderme hususunda lütufkar davrandılar. Biz de tedbirler hususunda Valiliğimiz ve Belediyemizin destekleriyle birlikte dışarıdan itibaren sıra hususunda tedbirlerimizi aldık. İnsanların sıraya girdiği noktaları daralttık. Arada mesafeler olacak. Ziyaretçilerimizden bunu rica ediyoruz. Ayrıca maske konusuna da dikkat etmelerini istiyoruz. Sıra seyrek olunca akışta sirkülasyon da sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Hiçbir ziyaretçimiz sırada çok fazla beklemeyecek. Bu tamamen vatandaşlarımızın özverilerine bağlı. Her zaman olduğu gibi güvenlik tedbirlerimiz alındı. Temizliğimiz her şeyimiz yapıldı, yarına hazırız. Yarın saat 10.00'da açacağız akşam 18.00'a kadar ziyarete açık olacağız" şeklinde konuştu.

(Zehra Baykal - Emre Baba/İHA)

Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı
Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı
Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı

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Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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