Hırka-i Şerif, salgın nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı - Son Dakika
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Hırka-i Şerif, salgın nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı

29.03.2022 20:13
Hırka-i Şerif, salgın nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı

Hırka-i Şerif, bu ramazan ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

Hırka-i Şerif, bu ramazan ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına yazılı açıklama yapan Barış Samir, Hz. Muhammed'in mübarek emanetinin asırlardır ramazan ayı boyunca vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti.

Kovid-19 salgınının Türkiye'yi ve tüm dünyayı 2 yılı aşkındır etkisi altına aldığını ifade eden Samir, şunları kaydetti:

"Günümüzde salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinciyle bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19'un hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak, ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak 4 asrı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ve idrak dolu bir ramazan ayı geçirmelerini dileriz."

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Hz Muhammed, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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