Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze
1 saat önce
Bundan 74 yıl önce bugün, 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu
Bundan 74 yıl önce bugün, II. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri
'nin Japonya
'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu.
Hiroşima kentinin büyük bir bölümünü yerle bir eden atom bombası 200 binden fazla can aldı, yüzbinlerce kişi sakat kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39
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