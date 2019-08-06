Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze
1 saat önce
Bundan 74 yıl önce bugün, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu.
Bundan 74 yıl önce bugün, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri
'nin Japonya
'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:27
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