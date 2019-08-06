Son Dakika Haberleri: Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze
Son Dakika Dünya Haber

Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze

1 saat önce

Bundan 74 yıl önce bugün, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu.

">
Bundan 74 yıl önce bugün, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez
ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]