Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor - Son Dakika
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Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor

23.03.2022 07:01
Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor

Hiroşima ve Nagazaki kenti sakinleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl içinde planlanan Japonya gezisinde iki şehri de ziyaret etmesini istiyor.

Hiroşima ve Nagazaki kenti sakinleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl içinde planlanan Japonya gezisinde iki şehri de ziyaret etmesini istiyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi ve Nagazaki Belediye Başkanı Taue Tomohisa'yı kabul etti.

Görüşmede konuşan Bakan Hayaşi, bu yıl içinde Tokyo'da düzenlenmesi beklenen Quad Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret etmelerinin önemine değindi.

"Devlet adamlarının, atom bombasına maruz kalan yerleri ziyaret etmesi önemli." diyen Hayaşi, "uluslararası toplumun, 'atom bombalarının çıplak gerçekliğini' görmesinin" nükleer silahsızlanmaya yönelik çabaların başlangıcına işaret edebileceğini söyledi.

Matsui ise Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşı anımsatarak, "nükleer silahların olası kullanımına" yönelik açıklamaların, söz konusu krizin ciddiyetini artırdığını belirtti.

Taue de kentleri ziyaret etmesi halinde "Başkan Biden'ın 'mesaj yayımlamasının' önemli olacağını" kaydetti.

Belediye Başkanları, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğini ziyaretlerinde, Biden'ın zirve kapsamında geleceği Japonya'da iki kenti de ziyaret etmesi taleplerini iletti.

"Demokrasi Yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve " Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor - Son Dakika


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