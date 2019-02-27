Hırs Nedir Ve Nasıl Aşılır?

"Zeki insan hırslı olmaz ve hırslı insan da asla zeki olmaz!" diyen Manaf, hırsı tutkulu, sonu gelmeyen bir arzu olarak tanımlıyor. Hırs aşılırsa dünyanın tamamen farklı bir yere dönüşeceğini anlatan yazar, insanlar hırsı aşarak değişmek zorundalar, hırsı azme dönüştürmek gerek diyor ve şöyle devam ediyor:

"...Bir insanı yavaş yavaş yakarak öldüren ateşin kasvetli alazıdır hırs. İktidar hırsınınateşi her yürekte yanar ve insanı kül eder. Bu hırs türü köleliğe neden olmuş veinsanlığı pek çok yönden çökertmiş, çirkin ve yıkıcı bir türdür...

...Hırs tutkulu, sonu gelmeyen bir arzudur ve bu arzu gerçekleşmezse kişi hayalkırıklığına uğrar ama gerçekleşirse de tatminsiz olur. İşte hırs ıstırabı budur! Herne olursa olsun hayal kırıklığı ve tatminsizlik kişinin peşini bırakmaz, sürekli yeni arzular ve hırslar ortaya çıkar...

...Zeki insan hırslı olmaz ve hırslı insan da asla zeki olmaz. Hırslı insan çok akıllı olabilir ancak zaman içinde bu hırs dolu akıllılık kişiyi kurnaz yapar. Çünkü hırsaklı yozlaştırır ve kurnazlaştırır...

...Hırs ve yozlaşma bulaşıcıdır. Hırslı insan yozlaşmış birinin yasadışı araçlarkullandığını görürse ve aynı araçları kullanmadığı takdirde hırs yarışınıkazanamayacağını anlarsa, aynı araçları kullanmak zorunda kalır ve yozlaşır...

...Hırs, bir insana başarısız olduğunu düşündüren, onu hayal kırıklığına uğratan, evrensel değerlerden vazgeçmeye iten, acılara neden olan ve depresyonlatanıştıran bir duygudur...

...Hırs aşılırsa dünya tamamen farklı bir yere dönüşecektir. O yüzden insanlar hırsı aşarak değişmek zorundalar. Çünkü dünya yeryüzündeki bütün canlı varlıkların biryansımasıdır. Bu nedenle bireysel hırs ve sebep olduğu kaos küresel kaosa nedenolmaktadır...

...Birçok insan "hırs" olgusunu "azim" olgusuyla karıştırıyor. Hırs ile azimarasındaki en önemli fark şu ki hırs zararlı, azim ise yararlıdır. O yüzden hırs duygusunu azim olgusuna dönüştürmek gerekir...