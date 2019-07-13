Hırsı gezgin Z kuşağının seyahat eğilimleri!

16-24 yaş aralığındaki gençler olarak tanımlanan Z kuşağı, geleceği şekillendirme gücüyle yaşıyor ve bu güçle dünyayı keşfetmek için yola çıkıyor.

Z kuşağı ile ilgili bu konuda birçok varsayım var ve onlar hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.

Booking.com, 29 pazarda yaklaşık 22.000 katılımcıyla Z kuşağına ilişkin başta seyahat planları olmak üzere Z kuşağının yaşamdan beklentileri ve buna ilişkin kendi değerlendirmelerini araştırdı.

HIRSI GEZGİNLER

Araştırmaya göre Z kuşağının on kişiden dördü (% 39) gelecek on yılda en az üç farklı kıtayı ziyaret etmeyi planlıyorve % 30'u farklı bir ülkede eğitim görmeyi veya yaşamayı hedefliyor (% 34 kadın,% 26 erkek)

Z kuşağı, gelecek on yılda seyahat ederken yeni bir şeyler öğrenerek becerilerini geliştirmek istiyor (% 33)

Z kuşağının öğrenmek istediği yeni beceriler değil, kendi ülkesinde seyahat ederek (% 55'i) ülkesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Z kuşağı için bağımsızlık bir önceliktir. Gelecek on yılda Z kuşağının üçte biri (% 34) en az bir kez kendi başına seyahat etmeyi planlıyor (% 36 kadın,% 32 erkek)

Z kuşağının yalnız başına seyahat etme tutkusu üçüncü sırada (% 33), seyahat ederken yalnız kalmayı tercih ettiklerini söyleyerek (diğer tüm nüfus demografilerinden daha fazla) ve% 18 yalnız sırt çantasıyla yolculuk gezisi yapmak istiyorlar.

Mutlaka yapılması istenen şeyler

Z kuşağının üçte ikisinden fazlası (% 69) kendilerine bir "bucket list" mutlaka yapılması gereken şeyler listesi hazırladı.

Bucket List'e sahip olma nedenleri:

Hayalperestler: Beşte ikisinden fazlası (% 44), hayatlarında seyahat edecekleri tüm yerleri düşünmekten zevk aldıklarını söylüyor

Hiç bitmeyen bir liste: Neredeyse dörtte biri (% 23), bucket list'te yer alan yerlere en kısa zamanda seyahat etmekten memnun olduklarını söylüyor, böylece daha yeni yerler eklemeye başlayabilirler. Aslında, Z kuşağının neredeyse üçte biri (% 32) önümüzdeki on yıl içinde en az beş destinasyonu bucket list'inden çıkarmayı planladı.

Mükemmel hedeflerin zirvesinde kalmak: , Z kuşağının neredeyse dörtte biri (% 23) bir bucker List'e sahip olmanın, daha önce hiç duymadıkları yerlere seyahat etmek için harika yerleri izlemelerine yardımcı olduğunu söylüyor

İnstagram'dan ilham alıyorlar: Online olarak başka seyahatleri görmek, Z kuşağının % 44'ünü kendi maceralarını yaşamaya teşvik ediyor.

Bir seyahat bucket list'ine sahip olmak, yalnızca yeni yerlere seyahat etme niyetini ortaya çıkarmıyor, aynı zamanda Z kuşağının seyahat davranışları hakkında daha derin bir görüş kazanılmasını sağlıyor. Z kuşağının %31'ini oluşturan Bucket List'i olmayanların nedenleri ise şöyle:

% 22'si tercihlerinin çok sık değiştiğini düşünüyor ve bu da seyahat hedeflerini etkiliyor.

Beşte biri (% 20), dürtüsel olarak seyahat etmeyi seçtiklerini ve önceden plan yapmadıklarını söylüyor

Milenyumlar (25-39 yaş arası olanlar) Z kuşağından daha dürtüsel olarak seyahat ediyorlar.

SEYAHAT AMAÇLARI

Z kuşağı, son on yıl boyunca küresel, finansal ve ekonomik türbülansın neredeyse norm haline geldiği bir dünyada büyüdü ve bu nedenle finans konusundaki tutumunu anladı (özellikle önümüzdeki beş yıl boyunca paralarını nasıl harcamayı planladıklarını).

Z kuşağının %60'ı, seyahatin her zaman yatırım yapmaya değer olduğunu düşünüyor. Hayataki amaçlarını sıralandırmaları istendiğinde,ilk sırada "seyahat etmek ve dünyayı görmek" için paralarını harcamayı seçiyorlar. Önceki kuşaklarda 'Hayatın en büyük yatırımı' olarak görülen mülk edinmek için tasarruf etmek ise seyahat etmekten sonra geliyor. Daha fazla mülk edinmek ise en son sıralarda yer alıyor.

Z KUŞAĞININ ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE PARASINI HARCAMAYI PLANLADIĞI KONU

Z kuşağı gezgini (%)

Seyahat etmek ve dünyayı görmek 65

Ev/mülk edinmek için ya da para biriktirmek 60

Yüksek eğitime/ mesleki öğrenime yatırım yapmak 60

Emeklilik için para biriktirmek 51

Çevre dostu deneyimler veya ürünler için para harcamak 46

Düğün için tasarruf yapmak 42

Yeni teknoloji ürünler satın almak 33

Tasarım ayakkabı/kıyafet/aksesuar satın almak 33

Z KUŞAĞININ PARA HARCAMASINDAKİ ÖNCELİKLERİ

Paralarını harcamayı nasıl önceliklendirdikleri sorulduğunda ise,seyahat, özellikle mülklerle ya da daha fazla tecrübe ile karşılaştırıldığında, Z kuşağının 7 seçeneğinden beşinde zirveye çıktı. Seyahat, mobilya ve ev eşyası, kıyafet ve moda, teknoloji ve alet beğenme, restoranlarda yemek yeme, spa ve güzellik uygulamalarının üstünde yer aldı.

Z KUŞAĞININ SEYAHATTE PARASINI HARCAMA KONUSUNDAKİ ÖNCELİKLERİ(%)

Spa/ güzellik bakımı 21

Restoranda yemek yemek 32

Mobilya/ev eşyaları 38

Kıyafet/moda/ayakkabı 40

Teknoloji/cihazlar 42

* Booking.com bu araştırmayı 16 yaş ve üstü (% 25'i 16-24 yaşları arasında) 21.807 katılımcı arasından 29 pazarda ( Avustralya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya'dan 1.000 kişi dahil), Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan, ABD, İngiltere ve Rusya, Endonezya, Kolombiya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Tayland, Arjantin, Belçika, Kanada, Danimarka, Hong Kong, Hırvatistan, Tayvan, Meksika, Hollanda, İsveç'ten 600 , Singapur ve İsrail). Saha çalışması 1 - 16 Mayıs 2019 tarihleri arasında yaptı. Anket online olarak yapıldı.